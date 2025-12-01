Cami hoparlöründeki rezillik mahalleyi ayağa kaldırdı: Cemaatten dayak...
İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Valide Suyu Camisi’nde kimliği belirsiz kişiler caminin ses sistemini kullanarak ahlaksız sözler söylemesi mahalleliyi ayaklandırdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ahlaksızların cami cemaati ve mahalleli tarafından dövüldükleri ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa Validesuyu Camii’nde, hoparlörden uygunsuz seslerin duyulması mahalleliyi ayaklandırdı. Çevre sakinlerinin şikâyeti sonrası bölgeye polis sevk edilirken, ahlaksızların cami cemaati tarafından dövüldüğü öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.
REZİLLİK
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, "REZİLLİK! Siz nasıl bu hale geldiniz? Dini değerlerle dalga geçiyorsunuz!", "İnsanda ahlak olmayınca her şeyi yapabilir", "Toplum öyle çürümüş ki asla düzeltilemez" yorumları yaptı.