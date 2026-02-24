Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz Saray ve Pentagon arasındaki "çatlak" iddialarına son noktayı koydu.

Axios tarafından ortaya atılan "General Caine savaşa karşı çıkıyor" haberlerini "yüzde yüz yalan" olarak nitelendiren Trump, son kararın kendisine ait olduğunun altını çizdi.

Genelkurmay Başkanı'nın orduyu yönetme kabiliyetine ve sadakatine olan güvenini tazeleyen Trump, olası bir askeri harekatın ABD tarafından "kolayca kazanılacağı" görüşünü paylaştı.

"YALAN HABER" RESTİ: PENTAGON'DA ÇATLAK YOK

Trump, medyanın General Caine’i "isteksiz savaşçı" olarak göstermesine tepki göstererek, komuta kademesinin kendi kararlarına tam uyum sağladığını vurguladı.

Caine’in de herkes gibi savaş taraftarı olmadığını ancak bir saldırı kararı alınması durumunda orduyu en iyi şekilde yöneteceğini belirten Trump, bu konuda hiçbir şüpheye yer olmadığını ifade etti.

Bu hamleyle, 26 Şubat'taki Cenevre zirvesi öncesi masada "zayıf halka" imajı oluşmasının önüne geçildi.

TAHRAN’A SON UYARI: "ANLAŞMA OLMAZSA SONUCU KÖTÜ OLUR"

Tahran yönetimine doğrudan seslenen Trump, önceliğinin nükleer müzakerelerde bir anlaşmaya varmak olduğunu dile getirdi.

Ancak diplomasi kapılarının kapanması durumunda yaşanacakların sorumluluğunu şimdiden İran yönetimine yükledi.

"Anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak" diyen Trump, Cenevre öncesi askeri seçeneğin hala masada en güçlü şekilde durduğunu tüm dünyaya ilan etti.