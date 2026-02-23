  • İSTANBUL
Ben anlamadım anlayan beri gelsin! Mansur’un işleri AK Partili Ünal’ı isyan ettirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Keçiören’i Ankara şehir merkezine bağlayan Fatih Köprüsü’nde bir yıldır yaptığı şerit genişletme çalışmaları başkentlileri isyan ettirdi.

Aracıyla köprüden geçerken köprünün orta refüjlerinin kırılmış halini videosunu çekip paylaşan AK Parti ABB Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal, “Ben hala anlamadım. Anlayan varsa beri gelsin. Keçiören Fatih Köprüsünde Yapılmak istenen nedir?” dedi.

“KÖPRÜ KIRILA KIRILA BİR HAL OLDU”

“Bir tam şerit dahi elde edilemeyecek yeri neredeyse 1 yıldır kırıp duruyorlar” diyen Ünal, köprünün görüntüsünü yayınladığı sosyal medya paylaşımında; “Köprü kırıla kırıla bir hal oldu. Neredeyse bir yıldır uğraşılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin paylaştığı animasyon nerede? Yapılan iş ve işlemler nerede?” diye yazdı.

