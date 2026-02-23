  • İSTANBUL
Kızılırmak’ta şaşırtan tablo... 15 yıl sonra aynı manzara
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kızılırmak’ta şaşırtan tablo... 15 yıl sonra aynı manzara

Sivas’ta hızla eriyen kar suları Kızılırmak’ın debisini son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı. Kentte uzun süredir görülmeyen bir görüntü ortaya çıktı.

#1
Foto - Kızılırmak’ta şaşırtan tablo... 15 yıl sonra aynı manzara

Sivas’ta havaların aniden ısınmasıyla birlikte kar örtüsü hızla eridi, kent genelinde su akışı belirgin şekilde arttı.

#2
Foto - Kızılırmak’ta şaşırtan tablo... 15 yıl sonra aynı manzara

Kentte ısınan havayla birlikte kar sularının erimesi şehrin birçok noktasında derelerin taşmasına yol açtı.

#3
Foto - Kızılırmak’ta şaşırtan tablo... 15 yıl sonra aynı manzara

Eriyen karların oluşturduğu yoğun akış, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın debisini de önemli ölçüde yükseltti. Bölgedeki vatandaşlar, ırmak debisinin bu kadar arttığına daha önce şahit olmadıklarını belirtti.

#4
Foto - Kızılırmak’ta şaşırtan tablo... 15 yıl sonra aynı manzara

Yıllardır Sivas'ta yaşayan Necati Başara, "Son 15 yıldır böyle bir manzara görmedik. Debi çok yüksek, su oldukça bol. Su tarlalara ve bitkilere büyük fayda sağlıyor. Suyun değeri kesinlikle hafife alınmamalı" dedi.

