  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik” Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?" Saldırganlardan birinin serbest bırakılması infiale neden oldu! Saldırgan abi neden serbest bırakıldı? Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz İsrail yanlısı AB'den barış komedisi MEB’e yapılan saldırılara flaş yorum: 28 Şubat’ın yıl dönümünde… Ömer Çelik’ten ABD’nin siyonist elçisine sert tepki: Sonuçları vahim olur! Tüik duyurdu: Güven endeksi rakamları belli oldu! CHP’de tacizciye ödül gibi dönüş! 17 yaşındaki kızı taciz eden müptezele kucak açtılar: Kirli ittifak Osmangazi’de hortladı! Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Bakan Tekin duyurdu! MEB’den öğrenci ve öğretmenlere müjde! Paketin içinde neler var neler
Gündem İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Başını ezelim" dediği büyük tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Gündem

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Başını ezelim" dediği büyük tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Başını ezelim" dediği büyük tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İslam'ın haram kıldığı kumar canlar yakmaya devam ediyor. Galatasaray-Konyaspor maçına sanal bahis yapan bir kişi, aracını sattıktan sonra elindeki parayla oynadığı bahisler sonucu yaklaşık 1 milyon lira kaybettiğini açıkladı. Bu paylaşımdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili 'başını ezelim' sözleri yeniden gündeme geldi.

Galatasaray- Konyaspor maçına sanal bahis oynayan bir kişi, yaklaşık 1 milyon lira kaybettiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan mesajında aracını sattıktan sonra elindeki tüm parayı maça yatırdığını anlatan kişi, kısa sürede büyük bir maddi kayıp yaşadığını ifade etti.

"2 SAATTE ARABAMI KAYBETTİM"

Paylaşımda, aracını sattığını ve istediği aracı almak için para biriktirdiğini belirten kişi, maç için 230 bin lira bahis yaptığını, ardından kaybını telafi etmek amacıyla daha yüksek meblağlar oynadığını aktardı. Toplamda yaklaşık 970 bin lirayı kısa sürede kaybettiğini söyleyen kişi, "2 saatte arabamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

 

 

ERDOĞAN'IN MESAJI AKILLARA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada sanal bahis ve kumarın toplumsal risklerine dikkat çekmişti.

Erdoğan, "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Bilhassa bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmesek, Allah korusun yarın daha derin sosyal krizlerle karşılaşabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com

AK Partili vekilin kanalında olay "Erdoğan" şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı
AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı

Gündem

AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı

Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür
Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür

Gündem

Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiler ile iftar programında önemli mesajlar: Çiftçiyi asla yalnız bırakmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiler ile iftar programında önemli mesajlar: Çiftçiyi asla yalnız bırakmadık

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiler ile iftar programında önemli mesajlar: Çiftçiyi asla yalnız bırakmadık

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Yeni mi aklınıza geldi..Faiz,zina,kumar,dolandırıcılık toplumu çürütüyor...

3.Abdülhamid

Spor bahisleri kumar değil mi, neden kaldırılmıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23