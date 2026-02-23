  • İSTANBUL
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Ağlayan kadını görünce yanına giden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, öğrendiği saygısızlığın cezasını kesti.

Ezine ilçesinde geçen hafta bir kadın pazar sırasında bir tezgahtan muz almak istedi. İddiaya göre esnaf tarafından kadına uygunsuz şeyler söylenmesi ve hakarette bulunulması üzerine kadın ağlamaya başladı.

Ağlayan kadını görünce yanına gitti

Bu sırada pazarda gezen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ağlayan kadını görünce yanına gidip, ne olduğunu sordu.

Kadın, esnaf ile aralarında yaşananları anlattı. Belediye Başkanı Güray Yüksel, kameraların incelenmesi talimatını verdi. Kadının anlattıklarının doğru olduğu ortaya çıktı.

 

Cezayı kesti

Başkan Yüksel, Belediye Encümenini topladı. Esnafa 1 hafta boyunca tezgah açmama cezası kesildi.

Yüksel, o esnafın gözetim altında tutulmasını isterken, benzer bir olay yaşanması halinde sürekli olarak ceza verilmesi yönünde talimat verdi.

Ezine’de pazar yerinde olayın yaşandığı tezgahın olduğu alana Ezine Belediyesi zabıta ekipleri tarafından "Bu tezgah tüketiciye karşı sözlü ve fiili kötü muamelede bulunması uyarınca Ezine Belediyesi Encümenince 1 hafta boyunca ticari faaliyetten men edilmiştir" yazısı asıldı.

Bravo başkana.Gerkeni hemen YAPMIŞ.Satıcı yoldan SAPMIŞ.
