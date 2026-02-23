Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

HABER MERKEZİ

Şüpheli para hareketlerini izlemek ve suç bağlantılarını ortaya çıkarmakla yükümlü olan MASAK'ın hazırladığı raporlar, vahşi cinayetler öncesi gerçekleşen dikkat çekici bir para trafiğini gözler önüne serdi. 29 Eylül 2023'te Kartal'da duruşma için yola çıktığı sırada ifade veremeden silahlı saldırı sonucu öldürülen İhsan Boyabat ile eşi Ayşen Boyabat'ın hesaplarına yapılan çok sayıda para transferinin, aynı kaynaktan geldiği MASAK incelemeleriyle tespit edildi. Kamuoyunda “50 milyon dolarlık dolandırıcılık ve kumpas davası” olarak bilinen dava sırasında öldürülen Cem Özmüş cinayetinin azmettirici zanlılarından olan İhsan Boyabat’ın duruşma günü öldürülmesi ve hesaplarına düzenli olarak para gönderilmesi, derin bir cinayet şüphesini beraberinde getirdi.

AZMETTİRİCİLERE ŞÜPHELİ ÖDEME

İstanbul’un Kartal ilçesinde 15 Temmuz 2021 tarihinde, korkunç bir saldırı sonucu öldürülen Fırat Muşlu adlı kişinin koruma görevlisi ve şoförü Cem Özmüş cinayetinin soruşturma dosyasına giren MASAK kayıtları, dikkat çeken ilginç bir para trafiğini ortaya koydu. Cem Özmüş cinayetinin azmettirici zanlılarından olan İhsan Boyabat ile eşi Ayşen Boyabat’ın hesaplarına, yine aynı olayda ‘azmettirici’ sıfatıyla yargılanan üç kişiden biri olan Fırat Muşlu tarafından defalarca para transferi yapıldığı belirlendi. MASAK incelemelerine göre: Fırat Muşlu adlı kişiye ait Ziraat Bankası hesabından, cinayetin hemen öncesine denk gelen 2021 yılının Ocak, Mart, Nisan ve Haziran aylarında, Ayşen Boyabat adına kayıtlı hesaba yedi ayrı EFT gerçekleştirildiği saptandı. Bu transferlerin üçü 15.000 TL, 10.000 TL ve 3.700 TL; diğer dört transferin ise 5.000’er TL olduğu kayıtlara yansıdı. Cinayet öncesi dönemde yapılan ödemelerin toplamı 33.700 TL’ye ulaştı. Düzenli aralıklarla yapılan transferler, soruşturma dosyasında finansal ilişkinin niteliğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

“KORUMA” ÖLDÜ PARA “DANIŞMANA” GİTTİ!

MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer detay ise, para transferlerinin 15 Temmuz 2021’de, tam da ifade verme işlemi öncesinde işlenen Cem Özmüş cinayetin ardından da devam etmesi oldu. Kayıtlara göre Fırat Muşlu’nun hesabından, koruması Cem Özmüş cinayetinin azmettirici sanığı olarak yargılanan İhsan Boyabat adına; 27 Ağustos 2021’de 15.000 TL, 3 Eylül 2021’de 25.000 TL, 28 Eylül 2021’de 2.250 TL, 1 Ekim 2021’de 7.000 TL olmak üzere toplamda 49.250 TL gönderildi. Nakit transferlerinin açıklama bölümüne ise “danışmanlık ücreti” yazılması dikkat çekti. Dosyada bu danışmanlığın içeriğine dair somut bir sözleşme veya resmi ticari bağın bulunup bulunmadığının ise araştırıldığı belirtiliyor.

DÖNEMİN KURU İLE 10 BİN DOLAR!

Duruşma günü öldürülen ve “itirafçı” olması beklenen koruma görevlisi Cem Özmüş cinayeti öncesi ve sonrası yapılan ödemeler birlikte değerlendirildiğinde, Boyabat ailesine aktarılan toplam para yaklaşık 83.000 TL’ye ulaşıyor. 2021 yılı Mart-Eylül döneminde dolar kurunun 7–8 TL bandında olduğu göz önüne alındığında, söz konusu meblağ yaklaşık 10 ila 11 bin dolara karşılık geliyor. Gönderilen miktar bugünkü kurla yaklaşık 500 bin TL’ye tekabül ediyor.

PARALAR NEDEN GÖNDERİLDİ?

Gündeme bomba gibi düşen MASAK’a ait belgelerden elde edilen bilgilerle beraber, soruşturma dosyasında sorulması gereken en kritik başlıklardan birisi haline gelen söz konusu para transferlerinin hangi amaçla yapıldığının olduğu ifade ediliyor. Soruşturma kaynakları, transferlerin zamanlaması, miktarı ve “danışmanlık ücreti” açıklamasının özellikle mercek altına alınması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan kamuoyunda “50 milyon dolarlık dolandırıcılık ve kumpas “ davaları olarak bilinen ve iş insanı Fehmi Öztürk’e ait varlıklara hile ve tehditle çökülen davalar sırasında öldürülen Cem Özmüş cinayetinde, karanlıkta kalan finansal bağlantıların mahkeme sürecinde netleşip netleşmeyeceğinin ise merak konusu olduğu vurgulanıyor.

UZMANLAR BU DURUMA NE DİYOR?

Konuyla ilgili görüş bildiren mali uzmanlar, süreklilik arzeden bu tür transferlerin MASAK mevzuatı kapsamında detaylı inceleme gerektirdiğini kaydediyor. Uzmanlara göre; aynı kaynaktan çıkan, belirli periyotlarla yapılan ve benzer yöntemlerle gerçekleştirilen para hareketleri, “yakın izleme” kapsamında değerlendirilmesi gereken işlemler arasında yer alıyor.

KARANLIK NOKTALAR AYDINLATILSIN!

Öte yandan, ortaya çıkan yeni tablo, söz konusu para trafiğinin arka planının daha ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini gösteriyor. Kamuoyu, ilgili kurumların süreci tüm yönleriyle ele almasını ve yetkili yargı makamlarının şeffaf bir şekilde sonuçlandırmasını bekliyor.