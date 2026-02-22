'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Örgütü" davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Servet Yıldırım, katıldığı yayında Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresine dair kan donduran iddialarda bulundu. Yıldırım, kamu kaynaklarının nasıl yağmalandığını ve milyonlarca doların bavullarla nerelere taşındığını tek tek ifşa etti.

"Ben Ekrem Bey'e hırsız diyebilirim"

"Ben Ekrem Bey'e hırsız diyebilirim çünkü kamunun parasını kendi ellerimle babasına, amcasına götürüp verdim" diyen Yıldırım, yapılan soygunun boyutlarını gözler önüne serdi.

Tek seferde 5 ila 10 milyon dolarlık çantaları taşıdığını, bu paraların halkın, çoluk çocuğun rızkı olduğunu anladığı andan itibaren kayıtlar aldığını belirten itirafçı, mahkemede her şeyi yüzlerine haykıracağını söyledi. "Kameramla çektim, çantaları açıp gösterdim" diyerek elindeki delillere işaret eden Yıldırım, CHP içinden de isimlerin karıştığı bu devasa yolsuzluk ağının nasıl işlediğini anlattı. İstanbul'u hizmete aç bırakanların, belediye kasasını aile boyu zenginleşme aracına çevirdiği bu kirli tiyatroda artık hesap vakti yaklaşıyor. 9 Mart'ta başlayacak olan mahkemede, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin adalet önünde vereceği hesap şimdiden kamuoyunda infial yarattı.