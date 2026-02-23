CHP’li Yarkadaş, fondaş medyayı rezil etti! “Delege ‘para aldım’ diyor, CHP’li medya ‘delil yok’ diyor!”

Barış Yarkadaş, mahkemede yaşananları değerlendirdiği paylaşımında; “DELEGE ‘Para aldım. Aldığım parayı da savcıya teslim ettim’ diyor sözde CHP’li medya hala ‘Delil yok’ diye yazıyor. Sonra da ‘bağımsız gazeteciyiz vıdı vıdı… Bu medyaya göre, CHP’li delege kendisine iftira atıyor… Komiksiniz…” eleştirisinde bulundu.

“İL BAŞKANI HEPİMİZE 50O’ER EURO DAĞITTI”

Barış Yarkadaş’ın sosyal medya sayfasına taşıdığı ifadelerden biri ise şöyle: CHP Erzurum Büyük Kurultay Delegesi tanık Yusuf Göğerkaya: “İl başkanı Erzurum kongresinden sonra delegelerle toplantı yaptı. İl başkanı Ankara’ya gidip en çok parayı verene oy verileceğine ilişkin pazarlık yapacağını söyledi. Ankara’ya gidip döndü ve tekrar toplandık. İl başkanı hepimize 50O’er Euro dağıttı. Ankara’da kurultay gecesi son bir yemeğe gittik. Oradan da pavyona geçtik. İl başkanı beni dışarı çıkarıp 4 imzaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İmza attık ve bin dolar para verdi. Abdulkadir Ş. parayı kabul etmedi, ‘sen beni parayla satın alamazsın’ dedi. İl başkanı daha sonra herkesin attığı oyu WhatsApp’tan kendisine gönderilmesini istedi. İl başkanının İstanbul ekibinden 300 bin dolar aldığını biliyorum.”

DAVA 1 NİSAN'A ERTELENDİ

Yarkadaş, mahkemeye ilişkin de şu bilgileri aktardı: “Savcı mütalaasını verdi ve 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davanın İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davası ile birleştirilmesini talep etti. Mahkeme savcılığın İstanbul'daki İBB davası ile birleştirme talebini kabul etti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 1 Nisan'a ertelendi”