DEM Parti'nin ismi ve yönetim kadrosu değişiyor!

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan meclis komisyonunun hazırladığı ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte artık sürecin yasal ve hukuki adımlar aşamasına geçmesi beklenirken sürecin ruhu ve dinamizmine uygun olarak DEM Parti de köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

Bu kapsamda partinin ismi değişecek. Yeni isimde "Demokratik Cumhuriyet" mutlaka olacak. Partinin yeni isimle bir Türkiye partisi hedefi ile çok daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Buna göre yeni dönemde siyaset de tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumlar kapatılacak.

KADROLAR DEĞİŞECEK

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor. Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan süreçteki tempo ve gelişmeler olacak. DEM Parti'den konuya dair yapılan açıklamada "Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin isminin ve yönetim kadrosunun değiştireceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır" denildi.