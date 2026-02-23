  • İSTANBUL
DEM Parti'nin ismi ve yönetim kadrosu değişiyor!
Gündem

DEM Parti'nin ismi ve yönetim kadrosu değişiyor!

DEM Parti'nin ismi ve yönetim kadrosu değişiyor!

'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte bir Türkiye partisi olma yolunda ilk adımları atmaya hazırlanan Dem Parti, partinin adı ile yapılanması ve yönetim kadrosunu tamamen değiştirmeye karar verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan meclis komisyonunun hazırladığı ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte artık sürecin yasal ve hukuki adımlar aşamasına geçmesi beklenirken sürecin ruhu ve dinamizmine uygun olarak DEM Parti de köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

Bu kapsamda partinin ismi değişecek. Yeni isimde "Demokratik Cumhuriyet" mutlaka olacak. Partinin yeni isimle bir Türkiye partisi hedefi ile çok daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Buna göre yeni dönemde siyaset de tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumlar kapatılacak.

KADROLAR DEĞİŞECEK

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor. Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan süreçteki tempo ve gelişmeler olacak. DEM Parti'den konuya dair yapılan açıklamada "Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin isminin ve yönetim kadrosunun değiştireceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır" denildi.

Neron11

Adı değişince kafa yapısı değişiyor mu, tabi ki hayır, kafa aynı kafa olduğu sürece asla Türkiye'nin bir parçası olma ihtimalleri yok , ama.yeni adında da illaki bir demokrasi kelimesi olacaktır
