SON DAKİKA
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Netflix’e yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, şirketin yönetim kurulu üyesi Susan Rice’ın derhal görevden alınmasını talep etti.

#1
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Trump paylaşımında, Rice’ı “partizan bir aparat” olarak nitelendirerek, “Netflix, Susan Rice’ı hemen kovmalı; ya da sonuçlarına katlanırlar” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Netflix’in, Hollywood’un en büyük stüdyolarından Warner Bros.’u satın almak için 82 milyar dolarlık dev bir anlaşma sürecinde olduğu belirtiliyor. Söz konusu satın alımın tamamlanabilmesi için hem hissedar onayı hem de ABD’deki düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.

#3
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Bu süreçte siyasi atmosferin de belirleyici olabileceği konuşulurken, Trump’ın çıkışının şirket üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

#4
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Trump’ın çağrısına karşı çıkılması halinde, düzenleyici süreçte siyasi gerilim riskinin artabileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan sırf bu baskı nedeniyle bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınması durumunda ise şirketin kurumsal bağımsızlığı ve kamuoyu algısı açısından tartışmalar doğabileceği ifade ediliyor.

#5
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Susan Rice’ın kısa süre önce katıldığı bir podcast yayınında, Trump’a yakın şirket ve medya kuruluşlarının Demokratların yeniden iktidara gelmesi halinde hesap verebileceğini söylemesi, bu çıkışın arka planındaki gerilimi artıran unsur olarak görülüyor.

#6
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Trump’ın açıklamaları, ABD’de siyaset ile büyük medya ve teknoloji şirketleri arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı.

#7
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Netflix’in Warner Bros. satın alım sürecinde nasıl bir yol izleyeceği ise hem Wall Street hem de Washington çevrelerinde yakından takip ediliyor.

#8
Foto - Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Haber kaynağı olarak The Guardian’da yer alan değerlendirmeler, sürecin yalnızca ticari değil aynı zamanda siyasi bir mücadele alanına dönüştüğüne işaret ediyor.

