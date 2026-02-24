Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun
Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Netflix’e yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, şirketin yönetim kurulu üyesi Susan Rice’ın derhal görevden alınmasını talep etti.
Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Netflix’e yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, şirketin yönetim kurulu üyesi Susan Rice’ın derhal görevden alınmasını talep etti.
Trump paylaşımında, Rice’ı “partizan bir aparat” olarak nitelendirerek, “Netflix, Susan Rice’ı hemen kovmalı; ya da sonuçlarına katlanırlar” ifadelerini kullandı.
Netflix’in, Hollywood’un en büyük stüdyolarından Warner Bros.’u satın almak için 82 milyar dolarlık dev bir anlaşma sürecinde olduğu belirtiliyor. Söz konusu satın alımın tamamlanabilmesi için hem hissedar onayı hem de ABD’deki düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.
Bu süreçte siyasi atmosferin de belirleyici olabileceği konuşulurken, Trump’ın çıkışının şirket üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.
Trump’ın çağrısına karşı çıkılması halinde, düzenleyici süreçte siyasi gerilim riskinin artabileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan sırf bu baskı nedeniyle bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınması durumunda ise şirketin kurumsal bağımsızlığı ve kamuoyu algısı açısından tartışmalar doğabileceği ifade ediliyor.
Susan Rice’ın kısa süre önce katıldığı bir podcast yayınında, Trump’a yakın şirket ve medya kuruluşlarının Demokratların yeniden iktidara gelmesi halinde hesap verebileceğini söylemesi, bu çıkışın arka planındaki gerilimi artıran unsur olarak görülüyor.
Trump’ın açıklamaları, ABD’de siyaset ile büyük medya ve teknoloji şirketleri arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı.
Netflix’in Warner Bros. satın alım sürecinde nasıl bir yol izleyeceği ise hem Wall Street hem de Washington çevrelerinde yakından takip ediliyor.
Haber kaynağı olarak The Guardian’da yer alan değerlendirmeler, sürecin yalnızca ticari değil aynı zamanda siyasi bir mücadele alanına dönüştüğüne işaret ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23