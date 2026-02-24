Trump bu sefer Netflix'e taktı! O ismi kovun

Netflix’in, Hollywood’un en büyük stüdyolarından Warner Bros.’u satın almak için 82 milyar dolarlık dev bir anlaşma sürecinde olduğu belirtiliyor. Söz konusu satın alımın tamamlanabilmesi için hem hissedar onayı hem de ABD’deki düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.