  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz Gözler şaibeli kurultay davasında İran böyle kuşatıldı: ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı haritada! CHP takkıyenin dibine vurdu! Mezar başında rakı Ramazan'da iftar Washington’ın gölgesinde Paris ittifakı Ortağını Güney Asya’da buldu Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik” Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?" Saldırganlardan birinin serbest bırakılması infiale neden oldu! Saldırgan abi neden serbest bırakıldı? Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz İsrail yanlısı AB'den barış komedisi MEB’e yapılan saldırılara flaş yorum: 28 Şubat’ın yıl dönümünde…
Gündem Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a cezası
Gündem

Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a cezası

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a cezası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında kararını açıkladı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında sosyal medyada başlayan sert polemik yargı kararıyla sonuçlandı. Soylu’nun, Özel’e karşı açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasında istinaf mahkemesi yerel mahkemenin ret kararını kaldırdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Soylu lehine 25 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Polemiğin fitili sosyal medyada ateşlendi

Süreç, Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından yaptığı, "Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür" ifadelerinin yer aldığı paylaşım sonrası başladı.
Bu paylaşımı alıntılayan Özgür Özel ise aynı gün yaptığı paylaşımda, "Yok be Süleyman Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi!

 

"Sahtekar Sülü" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadeler üzerine Soylu, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Mahkemeden net tespit: Eleştiri sınırı aşıldı

İstinaf mahkemesi kararında, 24 Haziran 2022 tarihli sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi. Kararda, söz konusu sözlerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında görülemeyeceği açıkça ifade edildi.
Mahkeme, siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının geniş olduğuna dikkat çekmekle birlikte, somut olayda sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığını ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliği bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kanaatine varıldı.

 

25 bin lirayı Özgür Özel faiziyle ödeyecek

Karara göre 25 bin liralık manevi tazminat, 27 Haziran 2022’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel tahsil edilerek Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ödenecek.

CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı
CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı

Gündem

CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı

Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor
Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor

Gündem

Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor

Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı
Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı

Gündem

Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu özğür iyce aklını kaybetti

En büyük hayali kumar oynamak olan özgür her alanda kumar oynar hale gelmiş artık
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23