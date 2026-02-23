  • İSTANBUL
Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Dehşet anlarının ardından yaşananların görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaralamış, Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti.

Mağdur hakim Aslı K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalanmıştı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kılıçarslan, ‘kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hakim Aslı K.'nin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

 

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşanan hareketliliğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde adliye koridorunun bir anda kalabalıklaştığı, sağlık ekibinin yaralı hakimi sedyeyle taşıdığı ve göz atlına alınan savcının ise götürüldüğü görülüyor.

