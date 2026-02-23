Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!”

Muhammet Baca’yı arayan Saral, “Bir babaya saldırmak zaten namertliktir ama bir çocuğa el kaldırmak düpedüz alçaklıktır. Küçücük bir evladın kafatasını kıracak kadar gözü dönmüş şeref yoksunu bir zihniyet, insanlıktan tamamen çıkmış demektir. Maalesef son zamanlarda ülkemizde böyle olaylar yaşanıyor. Bizde hiç olmaması gereken, yapmamamız gereken şeyler son yıllarda maalesef görüyoruz. Ben yanındayım, bu alçaklar, bu insan suretindeki hayvanlar hak ettikleri cezayı almalılar. Devlet bunların ellerini kollarını kırmalı. Bu nasıl bir insanlık dışı vahşettir. Sana gelebilecek olan bir tehdit olursa bu abine söyle ben onların hakkından gelirim” dedi.

“GÜCÜ ÇOCUĞA YETENLERİN BU MİLLETİN SOKAKLARINDA YERİ YOKTUR”

Saldırıya uğrayan Muhammet Baca ile yaptığı görüntülü konuşmayı paylaşan Oktay Saral, “İftar vaktinde, ekmek kuyruğunda bekleyen bir baba ve kızına saldırmak; vicdansızlığın, korkaklığın ve çürümüşlüğün en açık göstergesidir. Gücü çocuğa yetenlerin bu milletin sokaklarında yeri yoktur. Bu olay sadece bir adli vaka değildir; bu, toplumsal huzura kasteden bir vandallıktır. Devletimiz gerekeni yapacak, hukuk en ağır karşılığı verecektir. Hiç kimse bu ülkenin evlatlarına dokunup da bedel ödemeden gezemez. Mağdur kardeşimizle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bilinsin ki; bu devlet her zaman mazlumun yanındadır, zalimin ise karşısındadır!” diye yazdı.