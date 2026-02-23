  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Faciadan dönüldü! Ticari taksi yan yattı
Yerel

Faciadan dönüldü! Ticari taksi yan yattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Düzce’de Rasim Betirpaşa Bulvarı’nda trafikte ilerlemeye çalışan ticari taksi, park halindeki otomobile çarparak devrildi.

Düzce'de akşam saatlerinde yürekleri ağızlara getiren bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Rasim Betirpaşa Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi.

 

Edinilen bilgilere göre, U.D. idaresindeki ticari taksi, bulvarda yoğunlaşan trafikte ilerlemeye çalıştığı sırada yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, yol ortasında yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yan yatan ticari taksinin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvarda trafik akışı normale döndü.

1
