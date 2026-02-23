  • İSTANBUL
Gündem İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO dan sert açıklamalar… “Bunu yapan her şeyi hak ediyor!”
Yeniakit Publisher
Tüm Türkiye Yalova’da babasının kucağındaki 14 aylık kız çocuğunun kafasını yaran aşağılık saldırganlara öfke kusmaya devam ediyor.

Bunlardan biri de Türkücü İbrahim Tatlıses’in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses oldu. Saldırıdan dolayı son derece üzgün olduğu gözlenen İdo Tatlıses, konuya ilişkin videoda, “Bir baba, kucağındaki 14 aylık kızıyla birlikte sopayla darp edildi... Bunu yapan o... çocukları her şeyi hak ediyor... Ama bakın her şeyi” ifadelerini kullandı. İdo’nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, yorum ve etkileşim aldı.

1
Yorumlar

Yazıl vijdansız bunlar

Türk ata sözü yavrusu olan keklik avlanmaz.
