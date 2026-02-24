Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

Dacia’nın ikinci yeni modeli ise tamamen elektrikli bir şehir otomobili olacak. Bu model, Renault Twingo altyapısını temel alacak ancak tasarım olarak farklılaşacak. Yaklaşık 18 bin eurodan başlaması beklenen fiyatıyla Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri olması hedefleniyor. Söz konusu modelin üretimi Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında gerçekleştirilecek.