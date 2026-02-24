  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

Renault ve OYAK’ın Bursa yatırımı kapsamında üretilecek dördüncü model netleşti. Dacia’nın C segmentindeki yeni modeli C-Neo, Türkiye’de banttan inecek.

#1
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

Renault Group ve OYAK ortaklığında Bursa’da yürütülen yatırım programı kapsamında üretilecek dördüncü model resmiyet kazandı. Dacia’nın C segmentindeki yeni modeli C-Neo, Türkiye’de üretilecek.

#2
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

Renault Grubu CEO’su François Provost’un yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, C-Neo’nun üretiminin Türkiye’ye kaydırıldığını doğruladığı bildirildi. Modelin ilk etapta Romanya’da üretilmesi planlanıyordu.

#3
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

400 milyon euronun üzerindeki yatırım planı çerçevesinde Bursa tesislerinde 2027’ye kadar dört yeni model üretilecek. Daha önce açıklanan modeller; Renault Duster, Clio 6 ve Boreal olmuştu. C-Neo ile birlikte yatırım programının dördüncü halkası tamamlanmış oldu.

#4
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

Açıklamada, yeni C-Neo’nun Dacia için Türkiye’de “harika bir model” olacağı ve Türkiye’ye duyulan güvenin altı çizildi.

#5
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

Yeni C-Neo, Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformu üzerine geliştirilecek. Bu platform hâlihazırda birçok B ve C segment modelde kullanılıyor. Motor seçenekleri arasında benzinli, LPG’li, hafif hibrit ve tam hibrit versiyonların yer alması bekleniyor. 1.2 litrelik turbo üç silindirli motorun ana güç ünitesi olarak konumlandırılması planlanıyor. Tasarım tarafında ise Sandero Stepway benzeri kaslı çamurluklar, tavan rayları ve SUV karakterini güçlendiren detayların öne çıkacağı belirtiliyor.

#6
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

C segmentinde konumlanacak C-Neo’nun hem station wagon hem de fastback gövde tipiyle sunulması gündemde. Markanın uygun fiyat politikasını sürdürmesi beklenen modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 23 bin euro seviyesinde olacağı öngörülüyor. Özellikle fastback versiyonun Türkiye pazarında talep görmesi bekleniyor.

#7
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

Dacia’nın ikinci yeni modeli ise tamamen elektrikli bir şehir otomobili olacak. Bu model, Renault Twingo altyapısını temel alacak ancak tasarım olarak farklılaşacak. Yaklaşık 18 bin eurodan başlaması beklenen fiyatıyla Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri olması hedefleniyor. Söz konusu modelin üretimi Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında gerçekleştirilecek.

#8
Foto - Dacia'dan Türkiye sürprizi! Yeni model için seçtiler

C-Neo’nun Bursa’da üretilecek olması, Türkiye’nin Renault-Dacia üretim zincirindeki stratejik konumunu daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Haber Kaynağı: Economedia

