  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'lilerin yargıya attıkları iftiralar da bir bir ellerinde patlıyor: Bize baskıyı savcılık değil Rıza Akpolat yaptı! CHP'nin kurultay davası ertelendi! İşte yeni tarih Belediyen CHP'li ise hiç şansın yok! Çöp de toplarsın yol da yaparsın Dünyayı tedirgin eden 3. Dünya Savaşı açıklaması: Putin başlattı Şeytanlar bağlanınca meydan bunlara kaldı: Şarkıcı bozuntusundan tesettürümsü kışkırtma! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu'na 'hırsız' derim, babasına parayı ben taşıdım Trump diplomasisi Gazze Barış Kurulu ve sıfır başarı! Soykırım ve işgal devam ediyor Bakan Şimşek rakam verdi! Vergi sisteminde tarihi makas değişikliği
Gündem Şehrin göbeğinde pompalı dehşeti!
Gündem

Şehrin göbeğinde pompalı dehşeti!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehrin göbeğinde pompalı dehşeti!

Caydırıcı cezaların olmaması başıboş eşkıya sorununu beraberinde getiriyor. Bursa'da cadde ortasında pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açan şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tutuklandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim G. isimli şahıs, eline aldığı pompalı tüfekle mahalle arasında art arda havaya ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevrede büyük korku yaşanırken, şüphelinin yanındaki arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettirdiği öğrenildi.

 

 

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

