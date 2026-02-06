9 tahliye.. Tahliyeler, beraat değildir..

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ilaveten 8 kişi dün tahliye oldular..

Benim beklentim, Rıza Akpolat haricindeki diğer belediye başkanlarının da tahliyesi idi.

Ama, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yanısıra, kendince senaryolar yazarak “rüşvet yok ise, ihaleye fesat karıştırma suçu da olmaz” çocukları güldürecek savunma yapan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da tahliye olamadı..

Olabilirdi..

Belki de dürüstçe gerçekleri anlatmadığı için, mahkeme üzerinde olumsuz izlenim bıraktı..

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin çelişkili beyanları ile tahliyesinin önünü kapattı..

Hukukçu olduğunu belirtti, ama bu tür rüşvet davalarında usulün ne olduğunu bilmezmiş gibi, onlarca yalan eşliğinde kendisini savunmaya kalktı. Hem eşi ile belediye konularını görüşmediğini söyleyip, hem de eşinin “Erkek refleksi ile, belediyeden parasını almak isteyen müteahhit ile görüştüm” sözlerine tepkisiz kalması.. Bir süre daha tutuklu yargılanması yönünde karar alınmasına yol açtı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın, kendisinin bile tahliye beklentisi olmayabilir..

Çünkü eski yıllardan sabıkası var..

