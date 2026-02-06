  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Sanki arkada Ekrem'in fuhuş jetleri ve rüşvetleri gizleniyor! Bakın bakın çekilen brandaya bakın
Gündem

Sanki arkada Ekrem’in fuhuş jetleri ve rüşvetleri gizleniyor! Bakın bakın çekilen brandaya bakın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Manşetlerin Dili’nde Ali Karahasanoğlu, deprem konutları üzerinden yürütülen “branda yalanını” çürüttü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yandaş medyanın algı operasyonu deşifre edilirken, brandaların arkasında sağlam konutlar olduğu vurgulandı; kamuoyunu yanıltmaya yönelik iftiralara sert tepki gösterildi.

Akit TV'nin vazgeçilmez programı Manşetlerin Dili'nde, Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla gündem yine sarsıldı.

Deprem felaketinin yıldönümünde muhalefetin “branda yalanı” çürütüldü. Tartışmalı bir kurultayla CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel ve medyadaki avanesinin, hükümetin başarılarını karalamak için “Drone'lar uçurup branda geriyorlar, binalar bitmemiş” diye attıkları iftiraların aslı masaya yatırıldı.

Ali Karahasanoğlu, o brandaların arkasında depreme dayanıklı binaların inşaatı olduğunu vurgulayarak, “Sanki o brandanın arkasında Ekrem İmamoğlu'nun fuhuş jetleri, rüşvet skandalları gizleniyor” dedi.

