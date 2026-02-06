Sanki arkada Ekrem’in fuhuş jetleri ve rüşvetleri gizleniyor! Bakın bakın çekilen brandaya bakın

Akit TV'nin vazgeçilmez programı Manşetlerin Dili'nde, Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla gündem yine sarsıldı.

Deprem felaketinin yıldönümünde muhalefetin “branda yalanı” çürütüldü. Tartışmalı bir kurultayla CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel ve medyadaki avanesinin, hükümetin başarılarını karalamak için “Drone'lar uçurup branda geriyorlar, binalar bitmemiş” diye attıkları iftiraların aslı masaya yatırıldı.

Ali Karahasanoğlu, o brandaların arkasında depreme dayanıklı binaların inşaatı olduğunu vurgulayarak, “Sanki o brandanın arkasında Ekrem İmamoğlu'nun fuhuş jetleri, rüşvet skandalları gizleniyor” dedi.