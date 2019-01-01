Trump'tan ilginç yeni yıl mesajı! 'Sizin de yeni yılınız kutlu olsun'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir yeni yıl mesajı yayınladı.,

'Sizin de yeni yılınız kutlu olsun'

Trump mesajında, "Kıskançlar ve yalan haber yapan medya da dahil olmak üzere hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2019 Trump deliliği sendromundan muzdarip olmayan herkes için harika bir yıl olacak, sadece sakin olun ve anın tadını çıkarın, ülkemizde harika şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.