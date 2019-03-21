Trump’tan Golan tepeleri açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin Golan tepelerindeki İsrail egemenliğini tamamen tanıma zamanı geldi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin Golan tepelerindeki İsrail egemenliğini tamamen tanıma zamanı geldi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, “52 yıl sonra ABD’nin, İsrail devleti ve bölgedeki istikrarın önemi için, kritik strateji ve güvenlik açısından önem arz eden Golan tepelerindeki İsrail egemenliğini tamamen kabul etme zamanı geldi” dedi.

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