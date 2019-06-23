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Trump'tan geri adım! Erteleme kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin yarından itibaren toplatılarak sınır dışı edilmesi sürecini iki hafta ertelediğini duyurdu.

23 Haziran 2019 Pazar 00:57
Trump'tan geri adım! Erteleme kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!" mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü paylaştığı tweet ile söz konusu operasyonun sinyalini vererek "Gelecek hafta ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE), ABD'ye yasa dışı yollarla giren milyonlarca yabancıyı ülkeden çıkarma sürecini başlatacak. Geldikleri gibi hızla, bu ülkeden çıkarılacaklar." değerlendirmesini yapmıştı.

Washington Post gazetesi, dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE'ye yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 00:57
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