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Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile olan ilişkileriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, "Güney Kore, kendisini Kuzey Kore'den savunmak için ABD'ye daha fazla para ödemeyi kabul etti" dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:58
Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD tarafından sağlanan askeri savunma' için Güney Kore'nin ABD'ye geçen sene 900 milyon dolar ödediğini açıkladı. Trump, "İki ülke arasındaki ilişki çok iyi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Güney Kore'nin 'Kuzey'den savunmak için' ABD'ye 990 milyon dolar ödediğini açıkladı.

Trump, "Güney Kore, kendisini Kuzey Kore'den savunmak için ABD'ye daha fazla para ödemeyi kabul etti. Geçen on yıllar boyunca, ABD Kore'den çok az ödeme almıştı, ancak Başkan Trump'ın talebi üzerine Güney Kore, ABD'ye 990 milyon dolar ödedi" ifadelerini kullandı.

​Trump ayrıca, Güney Kore ile ödemeler konusunda yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"ABD'ye yapılan ödemeleri daha da artırmak üzere görüşmeler başladı. Zengin bir ülke olan Güney Kore de, ABD tarafından sağlanan askeri savunmaya katkı sunmak konusunda yükümlülük hissediyor. İki ülke arasındaki ilişki çok iyi."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:58
  1. ABD
  2. Güney kore

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