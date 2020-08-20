Trump'tan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile beraber yapacakları görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Irak'tan tamamen çıkacaklar mı?

Kazımi ile beraber gerçekleştirecekleri görüşmede askeri ilişkiler ve petrol dahil olmak üzere birçok konuyu değerlendireceklerini ifade eden ABD Başkanı, Irak ile olan ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi.

ABD askerlerini de Irak'tan hızlı bir şekilde çıkaracaklarını ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla beklediğini iddia eden Trump, bu noktada Irak'tan tamamen çıkmış olacaklarını belirtti.

Irak'la imzalanan petrol anlaşmalarına da değinen Donald Trump, bölgeden çekildikleri zaman Irak'ın kendisini savunabilecek güçte olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Dikkat çeken ifadeler: Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi

Irak Başbakanı Kazımi ise, konuşmasında Türkiye ile ilişkilerine değinerek, Irak anayasasının, ülkelerinin, herhangi bir komşularına yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermediğini söyledi. Kazımi, Türkiye ile durumları iyileştirmek için diyaloğa girdiklerini ve bu sorunları çözmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Kazımi'nin açıklamaları üzerine Trump, ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili, ABD'nin, özellikle de kendisinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan ile konuşacaklarını belirten Trump, Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerinin çok çok iyi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

PKK için skandal sözler: Onlara çok iyi davrandık

Trump, bir gazetecinin, terör örgütü PKK'nın Irak'taki rolünü sorması üzerine ise bir skandala imza atarak terör örgütü YPG/PKK için övgü ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK'nın terör örgütü DAEŞ'i sözde yenmelerine yardım ettiklerini iddia eden Trump, terör örgütü ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu, onlara çok iyi davrandıklarını bildirdi.

Öte yandan Suriye'den büyük oranda çıktıklarını ve sadece petrolü korumak için küçük bir miktar asker bıraktıklarını iddia eden ABD Başkanı, YPG/PKK ile petrol üzerine bir çeşit anlaşma geliştireceklerini söyledi.

Trump eski danışmanı için üzgün

Donald Trump, eski danışmanı Steve Bannon'ın Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan kampanyaya sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Görevinden ayrıldıktan sonra Bannon ile ilişkilerinin kalmadığını söyleyen Trump, onun adına kötü hissettiğini ve onun için üzgün olduğunu ifade etti.

Bahse konu olan kampanya projesiyle ilgili çok fazla bir şey bilmediğini söyleyen Trump, Bannon'un kendisine projeyi anlattığında bunun çok uygun olduğunu söylediğini belirtti.

"Yakın zamanda Pompeo'dan bilgi alacağım"

Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın toksik zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı, yakın zamanda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan konu hakkında bilgi edineceğini duyurdu.