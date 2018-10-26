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Trump'tan dikkat çeken Pentagon kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pentagon bütçesinde küçülmeye gidilmesi yönünde Savunma Bakanlığına talimat verdi.

26 Ekim 2018 Cuma 19:43
Trump'tan dikkat çeken Pentagon kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon bütçesinde küçülmeye gidiyor. "Askeri Muhabirler ve Editörler Konferansında" konuşan Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan, "Tüm yıl boyunca (2020 mali yılı için) 733 milyar dolarlık bir bütçe hazırlamak için oldukça disiplinli bir şekilde çalışıyorduk. Sonra, geçen hafta 'bize 700 milyar dolarlık bir bütçe yapın' talimatı aldık." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan gelen talimatın bir yıla mahsus olmayıp bundan sonraki beş yıl için geçerli olduğu ifade ediliyor.

Trump yönetimi 2018 mali yılı için savunma harcamalarına 699 milyar dolar ayırırken, 2019 mali yılı için ise bu miktarı 716 milyar dolara çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 19:43
  1. Donald Trump
  2. Pentagon

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