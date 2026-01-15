Trump’tan Danimarka’ya ağır rest: "Size güvenmiyorum, Grönland'a biz gireriz!"

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, Grönland'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Danimarka'nın adayı tek başına koruyabileceğine güvenmediğini belirten Trump, bölgenin stratejik önemine dikkat çekti.

Rusya ve Çin'in Grönland konusunda ciddi girişimleri olduğunu savunan ABD Başkanı, "Danimarka'nın bu konuda yapabileceği bir şey yok ama biz her şeyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ZORLA MI ALACAKSINIZ?" SORUSUNA ŞİFRELİ YANIT

Bir muhabirin "Grönland'ı zorla mı ele geçireceksiniz?" sorusunu yanıtsız bırakan Trump, "Bunu sen söylüyorsun, benim ne yapacağımı henüz bilmiyorsunuz" diyerek kapıyı açık bıraktı.

Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'daki görüşmelerde ABD'nin bu katı tutumunu değiştirmeyi başaramadıklarını itiraf etti.

DANİMARKA İLE İPLER KOPMA NOKTASINDA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, daha önce yaptığı açıklamada olası bir askeri müdahalenin NATO müttefikliğini bitireceğini söylemişti.

Ancak Trump, Grönland’ın "Altın Kubbe" projesi için hayati önemde olduğunu belirterek geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Adanın özerk yönetimi ise egemenliğin devredilmesi konusundaki her türlü teklifi reddetmeye devam ediyor.