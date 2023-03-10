Trump'tan bir çılgınlık daha! Sosyal medyadan duyurdu... Resmen itiraf etti!

Eski ABD Başkanı, başkanlık yaptığı dönemde kendisine gelen mektupları yayınlayacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Kim Jong-Un, Prenses Diana ve Hillary Clinton'ın da bulunduğu bir dizi dünya liderin, ünlü, sporcu ve iş adamından gelen çok sayıda mektubu yayınlamaya hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump, Perşembe günü bir sosyal medyadan yakında çıkacak kitabı duyurdu

Trump gazetecilere verdiği demeçte , "Size karşı dürüst olmak gerekirse, pek çok harika insandan ve o kadar da büyük olmayan insanlardan çok sayıda harika mektup aldık" ifadelerini kullandı.

Oprah Winfrey, Michael Jackson, golf efsanesi Arnold Palmer ve Clinton ailesi gibi büyük isimlerden gelen 150 kadar mektuba ek olarak kitapta “orijinal yorum” yer alacak

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