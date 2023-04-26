  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzmanı yükselişine dair bir tahmin yaptı: Petrol kaybından sonra yükselecek! Brent petrol fiyatı, o rakamı...

Bugün ilk uçuşunu yapmıştı... Detayları paylaşıldı

Bayraktar'a bir ülkeden daha devlet nişanı!

İletişim Başkanlığı paylaştı... İşte Erdoğan'ın kullandığı TOGG'dan araç içi görüntüler

AK Parti'den Karamolllaoğlu'na cevap: Ya sözlükteki karşılığını bilmiyorsun ya da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı: Fabrika siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor

Gökçek, Enginyurt'u kendi sözleriyle vurdu: Ekrem İmamoğlu projedir

Tek tek sıraladı... İşte KK'nın ve CHP'nin millete verip de tutmadığı sözler

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Sözcü TV'deki o sözler, muhalifleri afallatmıştı! CHP'ye yakın anketçiden bir şok daha
Dünya Trump'tan Biden'ın adaylığına tepki! Akıl almaz
Dünya

Trump'tan Biden'ın adaylığına tepki! Akıl almaz

Yeniakit Publisher
2023-04-26 07:17:00 -
Trump'tan Biden'ın adaylığına tepki! Akıl almaz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." yorumunu yaptı

Kendisi de ve 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, Biden'ın adaylığını duyurmasının ardından kendi sitesinden konuya ilişkin görüntülü bir mesaj paylaştı.

Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirdiğiniz bile bunlar, birkaç yıldır Joe Biden'ın ulusumuza verdiği zararı vermezler. Yanına bile yaklaşamazlar." ifadesini kullandı.

Biden'ın ekonomi politikalarını eleştiren Trump, ülkede enflasyonun son yarım yüzyılın en kötü seviyede olduğunu ve bankaların battığını ifade etti. Trump, kendi döneminde uyguladığı göçmen karşıtı politikaları överken, "solcuların" ülkeyi kötü bir hale getirdiğini öne sürdü.

Biden'ın ABD'yi dünya sahnesinde de "küçük düşürdüğünü" kaydeden Trump, yönetimin ülkeyi Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiğini savundu.

Trump, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla, Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." dedi. Trump, geçmiş seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineleyerek, mesajını 2024 seçimlerinde Biden'ı yenme sözüyle bitirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BİDEN ADAYLIĞINI 3 DAKİKALIK VİDEOYLA DUYURMUŞTU

Adaylığını yerel saatle sabah 06.00 sularında, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Biden yönetiminden Trump'a Afganistan suçlaması
Biden yönetiminden Trump'a Afganistan suçlaması

Dünya

Biden yönetiminden Trump'a Afganistan suçlaması

Trump'tan 500 milyon dolarlık tazminat davası
Trump'tan 500 milyon dolarlık tazminat davası

Dünya

Trump'tan 500 milyon dolarlık tazminat davası

Trump’tan Kuzey Akım boru hattını ABD patlattı iması
Trump’tan Kuzey Akım boru hattını ABD patlattı iması

Dünya

Trump’tan Kuzey Akım boru hattını ABD patlattı iması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23