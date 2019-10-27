Trump'tan Bağdadi açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ Lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık.

DEAŞ kaynaklı planları da yok ettik. Bağdadi'nin yok edilmesi, terör liderlerine yönelik kararlılığını göstermektedir. DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini yıkmakta kararlıyız. Onun halifeliğini yok ettik, bugün de kararlılığımızın sürdüreceğimizin başka göstergesidir. DEAŞ'lılar kaçınılmaz sona sürüklenecekler. Onunla birlikte çalışanlar neyin içine girdiklerini bilmiyorlardı. Çok korkan köpekler gibiydiler. Pek çok sayıda kişiyi öldürdüler. Masum ABD'lileri öldürdüler.

Bağdadi bir köpek gibi öldürüldü.

Operasyonun detayları

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.

Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.

Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.