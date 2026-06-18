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Gündem Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!
Gündem

Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!

Yeniakit Publisher
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Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!

İzmit'te bir camiye girerek ahlaksızca eylemlerde bulunan ve bu iğrençliği "fantezi" safsatasıyla savunan şahıslardan biri tutuklandı.

İzmit'te bir camiye girerek ahlaksızca eylemlerde bulunan ve bu iğrençliği "fantezi" safsatasıyla savunan şahıslardan biri tutuklandı.

Kamuoyunda infiale neden olan İzmit'teki mide bulandırıcı olayda; 7 Haziran gecesi saat 04.30 sularında bir caminin kadınlar bölümüne giren T.Y. ve Z.Ş.Ü. isimli şahıslar, Allah'ın evinde ahlaksızca eylemlerde bulundu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu rezalet, büyük bir öfkeye neden oldu.

 

'FANTEZİ' DİYEREK SAVUNDULAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri ise kelimenin tam anlamıyla pes dedirtti. Mescidin maneviyatını hiçe sayan şahıslar, yaptıkları iğrenç eylemi utanmadan "fantezi amaçlı" diyerek savundu. İlk etapta mahkemece serbest bırakılan şüpheliler, "serbest kaldılar" haberlerinin yayılmasıyla vatandaşların haklı isyanına ve sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

 

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: ADALET YERİNİ BULDU

Milletin mukaddesatını ve dini değerlerini ayaklar altına alan bu hadsizliğe Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı sessiz kalmadı. Artan tepkiler ve dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla hızla harekete geçen Başsavcılık, şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" ve "ibadethanelere zarar verme" suçlarından acil gözaltı kararı çıkardı.

Kararın ardından yakalanarak yeniden hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer kadın şüpheli Z.Ş.Ü.'nün yakalanması için emniyet güçlerinin titiz ve kararlı çalışmaları ise sürüyor.

Camilerimizi kirletmeye cüret eden bu ahlaksızların en ağır cezayı alması ve sürecin yakından takip edilmesi bekleniyor.

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