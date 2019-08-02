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Trump’tan ASAP Rocky paylaşımı: “Şimdi eve dönüş zamanı”

ABD’li ünlü rapçi ASAP Rocky serbest bırakılmasından sonra paylaşımda bulunan Başkan Donald Trump, “Taş gibi şimdi bir haftaydı, İsveç’ten eve, ABD’ye dönüş zamanı” dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 22:56
Trump’tan ASAP Rocky paylaşımı: “Şimdi eve dönüş zamanı”

ABD’li ünlü rapçi ASAP Rocky serbest bırakılmasından sonra paylaşımda bulunan Başkan Donald Trump, “Taş gibi şimdi bir haftaydı, İsveç’ten eve, ABD’ye dönüş zamanı” dedi.



ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin Stockholm şehir merkezinde meydana gelen kavgayı takiben gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik İsveç Mahkemesi tarafından bitirildi. Mahkeme Başkanı, ASAP Rocky’nin serbest bırakılmasına ve ülkeden ayrılmasına izin verdi. Ünlü rapçinin serbest bırakılmasının duyurulmasının ardından süreçte etkili olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. “Asap Rocky serbest bırakıldı ve İsveç’ten eve ABD’ye dönüş yolunda” ifadelerini kullanan Trump, ünlü rapçinin ismine atıfta bulunarak, “Taş gibi bir haftaydı, eve dönüş zamanı” dedi.



“Artık çok mutluyuz”


Duruşmayı takip eden ASAP Rocky’nin annesi Renee Black de, “Artık çok mutluyuz, Tanrı en iyisini bilir” demekle yetindi. ASAP Rocky’nin İsveç’teki PR temsilcisi Lili Assefa ise, “Asap Rocky, Bize zor bir hafta olduğunu söyledi. Ama şimdi çok mutlu” sözlerini kullandı.



Ayrıca Rocky ve korumalarının hakimin kararını alkışladıkları duyuldu. 14 Ağustos’ta çıkacak karara göre yine de ceza alma ihtimali bulunan Rocky’nin suçlu bulunması durumunda İsveç’te toplum hizmeti yapmak istediğini mahkemeye bildirdiği açıklandı.



“Ben sıradan birisiyim”


ASAP’ın ifadesinde, “Nerede yaşadığımı biliyorsunuz. İletişim bilgilerime ve avukatımın iletişim bilgilerine sahipsiniz. Hayır işlerinde çalıştım. Hafta sonları böyle bir şey yapmaktan gocunmam. Ben sıradan birisiyim” dediği açıklandı.



ASAP Rocky’yi İsveç Mahkemesinde savunan avukatı Slobadan Jovicic’ten, “Çok sempatik, süper zeki, çok sevimli ve birlikte çalışması çok hoş bir müşteri oldu. O özgür bir insan ve herkes gibi özgürce hareket edebilir” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için, İsveç yasalarında yer almamasına rağmen kefalet ödemeyi teklif etmişti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bunun söz konusu olmadığını söyleyince, Trump hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:56
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