  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak hakkında flaş gelişme

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İngiliz paralı askere 13 yıl hapis

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

‘Camide vaaz okulda silah’ öyle mi? Önce videoyu izleyin sonra Cumhuriyet’in ihanetine bakın

Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu
Dünya Trump'tan 901 milyar dolarlık imza
Dünya

Trump'tan 901 milyar dolarlık imza

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump'tan 901 milyar dolarlık imza

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da içeren 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) imzaladı. Düzenleme, Sezar Yasası’nı yürürlükten kaldırırken Rusya, Çin ve Orta Doğu başlıklarında kritik adımlar içeriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, dev savunma bütçesini imzalayarak yasalaştırdı.

901 milyar dolarlık söz konusu savunma bütçe yasası, aynı zamanda Suriye yaptırımlarını içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını da öngörüyordu. Böylece Trump'ın imzasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

Sezar Yasası yürürlükten kalkıyor

2026 savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu. Bu yılki metne eklenen bir düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor.

Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

Savunma bütçesinde Rusya ve Çin detayı

Savunma bütçesinde dikkati çeken unsurlardan biri, tasarıda, ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri anlamda rekabet unsurlarını güçlendirecek yönde birçok başlığın yer alması oldu.

Buna göre bütçede, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardım öngörülüyor. Bu bütçe kapsamında, Ukrayna ordusu için silah tedarik eden ABD şirketlerine ödeme yapılıyor.

Buna ilaveten tasarı, Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısının 76 binin altına düşürmesini de engelleyen bir bölüm içeriyor.

NDAA ayrıca, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığına bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Savunma bütçesi ayrıca, bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fon almayı yasaklayan "Biyogüvenlik Yasası"nı da kapsıyor.

Söz konusu yasa tasarısı Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, yine ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

İsrail'e destek sürüyor

Tasarı, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı da dahil olmak üzere İsrail'e kapsamlı savunma desteği içeriyor.

Metinde ABD'nin, İsrail'in savunma üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığının da sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan 2026 savunma bütçe tasarısı, Irak'a karşı 1991 ve 2002 yıllarında alınan Askeri Güç Kullanma Yetkisi'ni (AUMF) kaldırıyor.

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor
Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Dünya

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Trump’tan kritik gece mesajı!
Trump’tan kritik gece mesajı!

Gündem

Trump’tan kritik gece mesajı!

Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi
Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

Dünya

Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!
Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

Gündem

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Kılıç'tan çarpıcı iddialar: ortalık karıştı
Gündem

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Kılıç'tan çarpıcı iddialar: ortalık karıştı

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Habertürk TV Programlar Koordinatörü Ecevit Kılıç, çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıç, "Kurulan..
Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…
Gündem

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına im..
Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!
Gündem

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi. Ekonomi v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23