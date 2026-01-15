  • İSTANBUL
Gündem

Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki son gelişmeler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Graham, “Kürt müttefiklerimize yönelik saldırıyı tolere etmem, Türkiye ve Suriye akıllıca bir seçim yapmalı” ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu’nun etkili isimlerinden, Trump’a en yakın siyasetçiler arasında yer alan Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’ye yönelik açık bir tehditte bulundu.

Graham, ABD’nin Suriye’de desteklediği terör örgütü YPG üzerinden Türkiye’ye mesaj vererek, “IŞİD’in yok edilmesinde ana güç olan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim.” dedi.

“TÜRKİYE VE SURİYE AKILLICA DAVRANMALI”

Graham, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch’in Suriye’de itidal çağrısına destek vererek yaptığı açıklamada, “Suriye hükümetine ve Türkiye’ye sesleniyorum: Akıllıca bir tercih yapın. Yeni Suriye hükümetinin azınlıklara yönelik ihlalleri tolere edilmeyecek. Ancak Türkiye’nin Kürt müttefiklerimize karşı ilerlediğine dair ciddi raporlar alıyorum.” ifadelerini kullandı.

“ABD’DEN GÜÇLÜ TEPKİ GELİR” UYARISI

Açıklamasında Türkiye’nin operasyonlarını ima eden Graham, “Bu hamlenin ABD’den güçlü bir tepkiyle karşılanacağına inanıyorum.” diyerek, Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik adımlar atabileceğini öne sürdü.

YENİ ŞAM HÜKÜMETİ VE YPG MESAJI

Suriye ordusunun Halep çevresinde yaşadığı son çatışmalar sonrası değerlendirmelerde bulunan Graham, “Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini destekliyorum; ancak Kürt müttefiklerimize saldırı kabul edilemez.” sözleriyle ABD’nin Suriye’de YPG’ye olan desteğini bir kez daha yineledi.

