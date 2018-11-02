Trump'ın tweeti sonrası dolar düşüşe geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni vergi indirimlerini açıklamasının ardından 5,48-5,50'li seviyelerden 5,62 seviyesine fırlayan dolar Trump'ın Twitter'dan yaptığıÇin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptığını açıklamasının ardından düşüş eğilimine geçti. Trump'ın açıklaması öncesi 5,56 civarında hareket eden dolar açıklama sonrası 5,50 seviyesine kadar indi. Dolar şu sıralar 5,50 TL'den, euro ise 6,28 TL'den işlem görüyor.

TL'deki değer kazancı yüzde 1,5'a yaklaştı

Dolar/TL'de başlayan yükseliş dün 5,65 seviyesine kadar devam etse de bu hareket kalıcı olmadı. TL'deki değer kazancı yüzde 1,5'e yaklaşırken gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde yüzde 0,7 ila yüzde 2 civarı değer kazancı yaşanıyor.

Piyasaların gözü enflasyonda

Piyasalar, pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor. İzlenen bir diğer konu ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik 5 Kasım'da devreye alacağı yaptırımlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un İran'a ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlarla azami baskı uygulamak istediğini ancak petrole bağımlı olan dost ve müttefik ülkelere zarar vermek istemediğini söyledi.