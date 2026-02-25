  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var Zelenskiy’den “Drujba” çıkışı! "Boru hattına saldırıyı Rusya yaptı" Türkiye'den D-8 kararı! Süleymaniye’de kritik zirve! KYB lideri Talabani, ABD’li heyet ve Mazlum Abdi ile bir araya geldi! Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Vatan hainlerine geçit yok, huzuru bozanın tepesine bineriz!" Rus istihbaratı alarma geçti! Putin'den flaş Türkiye sözleri: Birileri patlatmaya çalışıyor Berlin Film Festivali'nde Gazze'deki soykırım vurgusu yapıldı! Alman Bakan salonu terk etti Putin'den Vietnam hamlesi! Rusya ve Vietnam arasında stratejik iş birliği güçleniyor! Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Gündem Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi
Gündem

Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi

ABD Başkanı Donald Trump’ın UFO ve uzaylılara dair gizli belgelerin yayımlanması talimatını vermesinden sadece saatler sonra, milyonlarca belgeyi barındıran “The Black Vault” arşivinin ana sunucusunun silindiği iddia edildi.

Arşiv bir gecede yok oldu

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre, gizliliği kaldırılmış hükümet belgelerini içeren devasa kamu arşivi, Başkan Donald Trump’ın açıklamasının hemen ardından ortadan kayboldu. Paranormal araştırmacı ve sitenin yöneticisi John Greenewald Jr., yaklaşık 3,8 milyon dosyanın bulunduğu ana sunucunun tamamen silindiğini duyurdu.

Silinen veriler arasında sadece UFO kayıtları değil; CIA projeleri ve John F. Kennedy suikastı gibi ABD tarihinin en kritik olaylarına dair yüzlerce belge de yer alıyor.

 

Şüpheli teknik müdahaleler

Greenewald, sunucudaki bazı klasörlerin erişim izinlerinde ve dosya sahipliği kayıtlarında açıklanamayan değişiklikler tespit ettiğini belirtti. Teknik incelemeler sonucunda hizmet sağlayıcısı, durumun bir veri bozulması değil, doğrudan bir "silme işlemi" olduğunu teyit etti. Uzmanlar, siteyi tamamen kapatmak yerine sadece dosyaların silinmesinin, şüphe çekmemek adına yapılmış bilinçli bir hamle olabileceğini değerlendiriyor.

Black Vault nedir?

Son 80 yıla ait gizli belgeler için temel bir başvuru kaynağı olan site, şu verileri barındırıyordu:

  • Askeri üs raporları ve tanık ifadeleri.
  • 1940 ve 1950’li yıllara ait gizli CIA yönergeleri.
  • FOIA (Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası) kapsamında hükümetten koparılan özel dosyalar.
  • İnsan dışı teknolojilerle ilgilendiği ileri sürülen MJ-12 (Majestic 12) grubu hakkındaki belgeler.

Siyasi tartışmaların odağında UFO dosyaları

Trump, 19 Şubat’ta verdiği talimatla Pentagon’a UAP (tanımlanamayan hava olayları) ve uzaylı yaşamına dair her şeyi açıklama emri vermişti. Bu hamle, Trump’ın eski Başkan Barack Obama’yı "gizli bilgileri ifşa etmekle" suçlamasının ardından geldi.

Ancak muhalifler, bu "şeffaflık" vaadinin siyasi gündemi değiştirmeye yönelik bir strateji olduğunu savunuyor. Sosyal medya kullanıcıları ise daha önce yayımlanan Jeffrey Epstein ve Kennedy dosyalarının büyük oranda sansürlendiğini hatırlatarak, yeni yayımlanacak belgelerin de benzer bir akıbete uğrayabileceğinden endişe ediyor.

İngiltere kıyılarında uzaylı paniği: Sahile vuran midyeler şaşkınlık oluşturdu
İngiltere kıyılarında uzaylı paniği: Sahile vuran midyeler şaşkınlık oluşturdu

Dünya

İngiltere kıyılarında uzaylı paniği: Sahile vuran midyeler şaşkınlık oluşturdu

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!
Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Gündem

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"
Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

Gündem

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23