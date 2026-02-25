Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi

Arşiv bir gecede yok oldu

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre, gizliliği kaldırılmış hükümet belgelerini içeren devasa kamu arşivi, Başkan Donald Trump’ın açıklamasının hemen ardından ortadan kayboldu. Paranormal araştırmacı ve sitenin yöneticisi John Greenewald Jr., yaklaşık 3,8 milyon dosyanın bulunduğu ana sunucunun tamamen silindiğini duyurdu.

Silinen veriler arasında sadece UFO kayıtları değil; CIA projeleri ve John F. Kennedy suikastı gibi ABD tarihinin en kritik olaylarına dair yüzlerce belge de yer alıyor.

Şüpheli teknik müdahaleler

Greenewald, sunucudaki bazı klasörlerin erişim izinlerinde ve dosya sahipliği kayıtlarında açıklanamayan değişiklikler tespit ettiğini belirtti. Teknik incelemeler sonucunda hizmet sağlayıcısı, durumun bir veri bozulması değil, doğrudan bir "silme işlemi" olduğunu teyit etti. Uzmanlar, siteyi tamamen kapatmak yerine sadece dosyaların silinmesinin, şüphe çekmemek adına yapılmış bilinçli bir hamle olabileceğini değerlendiriyor.

Black Vault nedir?

Son 80 yıla ait gizli belgeler için temel bir başvuru kaynağı olan site, şu verileri barındırıyordu:

Askeri üs raporları ve tanık ifadeleri.

1940 ve 1950’li yıllara ait gizli CIA yönergeleri.

FOIA (Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası) kapsamında hükümetten koparılan özel dosyalar.

(Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası) kapsamında hükümetten koparılan özel dosyalar. İnsan dışı teknolojilerle ilgilendiği ileri sürülen MJ-12 (Majestic 12) grubu hakkındaki belgeler.

Siyasi tartışmaların odağında UFO dosyaları

Trump, 19 Şubat’ta verdiği talimatla Pentagon’a UAP (tanımlanamayan hava olayları) ve uzaylı yaşamına dair her şeyi açıklama emri vermişti. Bu hamle, Trump’ın eski Başkan Barack Obama’yı "gizli bilgileri ifşa etmekle" suçlamasının ardından geldi.

Ancak muhalifler, bu "şeffaflık" vaadinin siyasi gündemi değiştirmeye yönelik bir strateji olduğunu savunuyor. Sosyal medya kullanıcıları ise daha önce yayımlanan Jeffrey Epstein ve Kennedy dosyalarının büyük oranda sansürlendiğini hatırlatarak, yeni yayımlanacak belgelerin de benzer bir akıbete uğrayabileceğinden endişe ediyor.