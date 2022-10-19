Trump'ın ses kaydı sızdı! Erdoğan bölümü tam bomba

ABD'li gazeteci Bob Woodward, 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını yayınladı.

"The Trump Tapes (Trump Kayıtları)" olarak lanse edilen 8 saatlik ses kayıtlarında Trump; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kısa bir yerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor.

"Putin'i seviyorum"

Ses kaydında Çin, Rusya ve Kuzey Kore'den bahseden Trump, bu ülkelerin nükleer gücüne vurgu yaparak, yürüttüğü diplomasiyi övüyor. Trump ayrıca, Putin'le olan yakın ilişkisini "Putin'i seviyorum. İlişkimiz iyi. Rusya'yla iyi geçinmek kötü bir şey değil, tamam mı?" diyor.

"Erdoğan" sözleri

CNN International'de yer alan habere göre, 2020'nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, "Belki de öyle olmaması gerekiyor ama ben Erdoğan'la iyi anlaşıyorum. Çünkü, herkes onun için 'Ne korkunç bir adam' diyor. Fakat biliyorsun benim için iyi gidiyor" demiş. Trump'ın ses kaydının devamında, "Çok komik. Belki kolay olanları o kadar sevmiyorumdur ya da o kadar iyi anlaşmıyorumdur" yorumunu yapıyor.