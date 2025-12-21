  • İSTANBUL
Dünya Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."
Dünya

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

Haber Merkezi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

ABD, Türkiye, Mısır ve Katar temsilcileri Miami’de kritik bir Gazze toplantısı gerçekleştirdi. Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff, 20 maddelik planın ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, Gazze’de yeni bir "Yönetim Organı" ve "Barış Kurulu" kurulacağını duyurdu. Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak." açıklamasında bulundu.

Orta Doğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff; Miami’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek Gazze için hazırlanan "Kapsamlı Barış Planı"nın detaylarını görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Witkoff, ateşkesin birinci aşamasında sağlanan insani yardım ve esir naaşlarının iadesi gibi ilerlemelerin ardından, ikinci aşama olan "yönetim ve yeniden inşa" sürecine odaklandıklarını belirtti.

Witkoff,  "Gazze için Kapsamlı Barış Planı’nın aşamalı uygulanmasındaki bir sonraki adımları gözden geçirdik. Başkan’ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir" dedi.

Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri olarak, Gazze ateşkesinin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek üzere Miami’de bir araya geldik. Birinci aşama; insani yardımın genişletilmesi, esirlerin naaşlarının iadesi, kısmi kuvvet çekilmeleri ve çatışmaların azaltılması dahil olmak üzere ilerlemeler sağlamıştır" dedi.

"Başkan’ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz"

İkinci aşama görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerimizde, sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sürdürecek, birleşik bir Gazzeli otorite altında Gazze’de bir yönetim organının oluşturulmasının sağlanmasını vurguladık. Ayrıca, Gazze’nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından hayati öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme ve enerji, su ile diğer ortak kaynaklarda iş birliği dâhil bölgesel entegrasyon tedbirlerini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Gazze’de geçiş yönetimi olarak Barış Kurulu’nun kısa vadede kurulması ve faaliyete geçirilmesine vurgu yapan Steve Witkoff, "Gazzeli kurumlar ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde, kademelendirme, koordinasyon ve etkili izleme süreçlerinin önemini vurgulayarak, Gazze için Kapsamlı Barış Planı’nın aşamalı uygulanmasındaki bir sonraki adımları gözden geçirdik. Başkan’ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye, itidalli davranmaya ve izleme düzenlemeleriyle iş birliği yapmaya çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir" açıklamasını yaptı.

