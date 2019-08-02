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Trump’ın istediği Radcliffe, Ulusal İstihbarat Direktörü olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü olmasını istediği Kongre Üyesi John Ratcliffe’in adaylığını geri çekeceğini duyurdu.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:03
Trump’ın istediği Radcliffe, Ulusal İstihbarat Direktörü olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü olmasını istediği Kongre Üyesi John Ratcliffe’in adaylığını geri çekeceğini duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki Ulusal İstihbarat Direktörü olmasını istediği Kongre Üyesi John Ratcliffe’in adaylığını geri çekeceğini duyurdu. Trump, Teksaslı Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Ratcliffe’in adaylığını medya tarafından "haksız yere" muamele gördüğü için geri çektiğini açıkladı.



Sosyal medya üzerinden yaşanan durumu değerlendiren Trump, ”Aylarca üzerine atılan iftiralar yüzünden John’a ve ailesine bu insanlarla uğraşmasının ne kadar üzücü olacağını açıkladım. Bu nedenle John, Teksas halkını ve ülkemizi temsil eden olağanüstü bir iş yaptığı Kongre’de kalmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.



Başkan Trump, ayrıca kısa bir süre içinde başka bir kişiyi Ulusal İstihbarat Direktörü adayı olarak ilan edeceğini de söyledi. ABD’deki istihbarat kurumlarını birleştiren Ulusal İstihbarat Servisi, 2016’daki başkanlık seçimi sürecinde Rusya-Gate kriziyle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bu görevi 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak biliniyordu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:03
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