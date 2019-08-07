0553 313 94 23

Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro Hükümeti ile iş yapan şirketlere yaptırım uygulanacağı sinyallerini verdi. Bolton "Maduro Hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; Çok dikkatli ilerleyin. ABD ile olan ekonomik çıkarları riske atmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:23
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen "Venezuela'da Demokrasi" adlı konferansta konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasının ardından, "Maduro Hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; Çok dikkatli ilerleyin. Yozlaşmış ve tükenmekte olan bir rejimden faydalanmak için ABD ile olan ekonomik çıkarları riske atmaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulması

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle, Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; Bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadelerine yer verilmişti.

Venezuela, ABD'yi şikayet etti

Venezuela, karasularına izinsiz giren casus uçaklar nedeniyle ABD’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikâyet etti.

Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), ABD’nin ülkelerinin hava ve karasularını casus uçaklarıyla taciz etmesinin incelemesi konusunda bir mektup gönderdi. Moncada, “BMGK’ya gönderdiğimiz yazıda ABD hükümetinin Venezuela’nın uçuş kıta sahanlığında casus uçaklarla herhangi bir uyarıda bulunmada nasıl askeri olaylara neden olduğu konusunda bildiri yaptı” dedi. Moncada, ABD’nin Güney Komutanlığının ülkelerinin hava sahasına 55 kez casus uçak gönderdiğini iddia etti. Moncada, Washington’u Venezuela’nın karasularına askeri birlik göndererek ülkelerine karşı diş göstermekle de suçladı.

Dışişleri bakanı müjdeyi verdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa, ABD hükümetinin müdahale etmeyi bıraktığı anda ilk anlaşmayı yapacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza düzenlediği basın toplantısında, “Siyasi diyalog konusunda kararlıyız. Emperyalist iktidar merkezleri içimizde karışıklık çıkarmayı bıraktıkları anda, bu diyalogdan önemli haberler ve anlaşmalar gelecek” açıklamasında bulundu.

Muhalefetten de destek var

Öte yandan ABD’nin desteklediği darbeci muhalif Juan Guaido, Barbados’da devam eden görüşmelerle ilgili olarak, “Gerekli baskıyı kurmak için tüm mücadele alanlarında hareket ediyoruz. Amacımız krize çözüm bulmak. Norveç’in arabuluculuğunda mekanizma devam ediyor. Çünkü Venezuela'da krize gerçek bir çözüm için şartlar oluşturuyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:23
  1. John Bolton
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    07.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 07.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan..
    3. Yeni Zelanda’dan NATO’nun Irak tekfine..
    4. Komşular arasındaki kavgada silah..
    5. Türkiye Uzay Ajansı’nın “A Takımı”..
    6. Motosiklet sesi Times Meydanı'nda..
    7. Polisten kaçan alkollü sürücü, çaya..
    8. Yollar ve toplu taşıma bayramda..
    9. Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
    10. Erbaş'tan Mekke'deki ekip..
    11. Atama kararları Resmi Gazete'de
    12. Piknik yapmak için gittiği gölette..
    13. İsrailli bakan, Körfez ülkeleriyle..
    14. Somali orudusu, bir köyü terör..
    15. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    16. Çubuklu sahili’nde akıntıya kapılarak..
    17. Ticaret Bakanı Pekcan 11. Büyükelçiler..
    18. Bangladeş'te dang humması salgını:..
    19. Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde..
    20. İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    21. Konya'da komşular arasında silahlı..
    22. Yaşlı adama polis şefkati
    23. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    24. Venezuela'dan ABD'ye sert tepki:..
    25. Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
    26. Antalya'da otomobil ile otobüs..
    27. Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi..
    28. Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    29. Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı..
    30. Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!