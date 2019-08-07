Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen "Venezuela'da Demokrasi" adlı konferansta konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasının ardından, "Maduro Hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; Çok dikkatli ilerleyin. Yozlaşmış ve tükenmekte olan bir rejimden faydalanmak için ABD ile olan ekonomik çıkarları riske atmaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulması

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle, Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; Bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadelerine yer verilmişti.

Venezuela, ABD'yi şikayet etti

Venezuela, karasularına izinsiz giren casus uçaklar nedeniyle ABD’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikâyet etti.

Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), ABD’nin ülkelerinin hava ve karasularını casus uçaklarıyla taciz etmesinin incelemesi konusunda bir mektup gönderdi. Moncada, “BMGK’ya gönderdiğimiz yazıda ABD hükümetinin Venezuela’nın uçuş kıta sahanlığında casus uçaklarla herhangi bir uyarıda bulunmada nasıl askeri olaylara neden olduğu konusunda bildiri yaptı” dedi. Moncada, ABD’nin Güney Komutanlığının ülkelerinin hava sahasına 55 kez casus uçak gönderdiğini iddia etti. Moncada, Washington’u Venezuela’nın karasularına askeri birlik göndererek ülkelerine karşı diş göstermekle de suçladı.

Dışişleri bakanı müjdeyi verdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa, ABD hükümetinin müdahale etmeyi bıraktığı anda ilk anlaşmayı yapacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza düzenlediği basın toplantısında, “Siyasi diyalog konusunda kararlıyız. Emperyalist iktidar merkezleri içimizde karışıklık çıkarmayı bıraktıkları anda, bu diyalogdan önemli haberler ve anlaşmalar gelecek” açıklamasında bulundu.

Muhalefetten de destek var

Öte yandan ABD’nin desteklediği darbeci muhalif Juan Guaido, Barbados’da devam eden görüşmelerle ilgili olarak, “Gerekli baskıyı kurmak için tüm mücadele alanlarında hareket ediyoruz. Amacımız krize çözüm bulmak. Norveç’in arabuluculuğunda mekanizma devam ediyor. Çünkü Venezuela'da krize gerçek bir çözüm için şartlar oluşturuyoruz” dedi.