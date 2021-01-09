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Gündem Trump'ın hesabını askıya alan Twitter, Gezi'de Kılıçdaroğlu'nun 'sokak çağrısına' sessiz kaldı
Gündem

Trump'ın hesabını askıya alan Twitter, Gezi'de Kılıçdaroğlu'nun 'sokak çağrısına' sessiz kaldı

ABD'de meydana gelen 'sivil ayaklanmada' olası bir iç karışıklığa fırsat vermemek için Başkan Donald Trump'ın hesabını süresiz askıya alan Twitter'ın, Gezi olaylarında sivil ayaklanma maksadıyla halkı Taksim'e çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sessiz kalması nasıl çifte standart uyguladığını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 19:13:00 -
Trump'ın hesabını askıya alan Twitter, Gezi'de Kılıçdaroğlu'nun 'sokak çağrısına' sessiz kaldı

Yeniakit.com.tr

ABD’de Kongre baskınının ardından şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle Başkan Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter, Türkiye’de ciddi boyutlarda maddi hasara neden olan Gezi olaylarında ise ‘sokağa çıkma çağrısı’ yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı üç maymunu oynadı.

Sosyal medya platformu Twitter, aldığı kararlarla nasıl çifte standart uyguladığını yeniden gösterdi.

ABD'de sivil ayaklanma

ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimlerin sonucunu kabul etmeyen Trump taraftarları Kongre binasını bastı. Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın ‘darbe girişimi’ dediği sivil ayaklanmada kan döküldü. 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Ulusal muhafızın da sokağa indiği kanlı olaylarda Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda taraftarlarına ‘eve dönün’ çağrısı yaptı. Zaman zaman sansür uygulayan Twitter bu olayların ardından da Trump’ın hesabına kısa süreli bir kısıtlama getirdi.

Twitter Trump'ın hesabını süresiz askıya aldı

Trump’ın, hesabından 20 Ocak’ta görevi devralacak Joe Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklamasından kısa bir süre sonra Twitter hesabı kalıcı olarak askıya aldı.

Twitter, 80 milyondan fazla takipçisi olan Trump'ın hesabını askıya alarak, "Twitter'ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 'sivil ayaklanma' çağrısını görmedi

ABD’de meydana gelen sivil ayaklanmada, şiddeti artıracağı gerekçesiyle Trump’ın hesabını süresiz askıya alan Twitter, Gezi olaylarında halkı sokağa çağırarak büyük bir iç savaşı tetikleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aynı uygulamayı göstermedi.

Kılıçdaroğlu, Gezi olaylarında ‘bir ağaç’ bahanesiyle sokaklara dökülen ve ABD’nin de finansör olduğu olayları kışkırtarak, 2013 yılında yaptığı paylaşımda, "Halkın gücü diktatörün gücünü yenecektir. Baskıya ve zulme meydan okuyan herkesi Taksim'e çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'dan çifte standart

'Şeffaflık' vurgusunda bulunan Twittter, hükümeti demokratik olmayan yollarla devirmek isteyen ve ülkeye ciddi maddi hasarlar veren olaylarda şiddeti artıran paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun ve muhalefetin hesaplarına ise herhangi bir kısıtlama getirmedi.

Aynı olaylar karşısında iki farklı tavır takınan Twitter, çifte standart uyguladığını net bi şekilde yeniden gösterdi.

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