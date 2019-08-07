Trump'ın gözdağı verdiği ülkede bombalı saldırı! ABD Başkanı Donald Trump'ın "10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum" sözleriyle gözdağı verdiği Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 18 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Afgaistan'ın başkenti Kabil'de polis merkezini hedef alan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'in batısındaki 6'ncı polis bölgesinde bir polis merkezini hedef alan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Nusrat Rahimi, olayın saat 9.00 civarında gerçekleştiğini söyledi. Görgü tanıkları, bombalı araç saldırısından sonra silah sesinin duyulduğunu söyledi ancak Rahimi patlamadan sonra silahlı çatışma olmadığını bildirdi.

Saldırıyı Taliban üstlendi. "10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum" Geçtiğimiz ay Pakistan Başbakanı İmran Han ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum" sözleriyle Afganistan'a gözdağı vermişti.

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