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Trump'ın F-35 kararına Ankara'dan ilk yorum!

ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını onaylamasının ardından Ankara'dan yapılan ilk değerlendirmede "ABD Savunma Bakanlığının yıllık bütçesi olarak kabul edilen ve ABD Başkanı Trump tarafından onaylanan '2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası' ülkemize yönelik bir yaptırım getirmemektedir" denildi.

14 Ağustos 2018 Salı 07:36
Trump'ın F-35 kararına Ankara'dan ilk yorum!

İddiaların aksine F-35 Programına ilişkin bir sınırlama olmadığı vurgulanan değerlendirmelerde şu ifadeler kullanıldı:

Bununla birlikte, sözkonusu Yasanın ülkemizle ilgili bölümü, Savunma Bakanının 90 gün içerisinde Kongre'deki ilgili komitelere Türkiye- ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sunmasını öngörmekte; rapor sunulana kadar, F-35 uçaklarının Türkiye’ye transferine sınırlama getirmektedir.

Yasa, iddiaların aksine, ülkemizin F-35 Programına katılımına yönelik bir sınırlandırma getirmemiştir. Aidiyeti geçtiğimiz Haziran ayında ülkemize geçen iki F-35 uçağımız halihazırda pilotlarımızın eğitimi için Luke Hava Üssünde konuşlu bulunmaktadır ve yaklaşık 2 yıllık eğitim süresi tamamlanıncaya kadar da orada kalmaları planlanmıştır.

ABD Başkanı Trump, New York eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde gerçekleştirilen törenle, Pentagon'un 2019 bütçesine imza attı. Törende yaptığı konuşmada söz konusu yasanın son 20 yılda Kongreden en hızlı geçen tasarı olduğuna dikkati çeken Trump, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ABD ordusunu daha önce olduğundan çok daha güçlendirmek için bu adımları attıklarını kaydeden  Trump, Amerikan ordusunun kapasitesini her geçen gün artırdıklarını belirtti. Yeni bütçe ile birçok alandaki silahların yenileneceğini anlatan Trump, "Nükleer silahlarımıza da bu bütçede ciddi bir yatırım yapıyoruz." dedi.

Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının da bu bütçe ile artırılacağını ifade eden Trump, uzay alanındaki askeri rekabete de dikkati çekerek ABD'nin Çin ve Rusya gibi rakiplerini kısa sürede yakalayıp geçeceğini savundu. Konuşmasının ardından söz konusu tasarıya imza atan Trump, Amerikan kamuoyunda uzun süredir konuşulan bütçe metnini yasalaştırmış oldu.

Pentagon'dan gelen açıklamada ise "Türk pilotların F-35 eğitimi 90 gün daha devam edecek" denildi. Trump'ın imzaladığı tasarının içinde F-35'lerin teslimatını engelleyen bir madde de yer aldığı ifaoe edilirken Ankara kaynaklı yetkililer ise böyle bir durumun olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE 25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA PROJENİN ORTAĞI

F35 savaş uçakları ABD'li Lockeed Martin şirketi tarafından üretiliyor. Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı F35 Lightning II projesine 2002'de katıldı. 25 milyar dolar karşılığında yaklaşık 120 uçak sipariş etti. Ayrıca uçağın bazı parçalarının tedarikçileri, aralarında ASELSAN'ın da olduğu 10 Türk şirket. Projenin diğer ortakları arasında Belçika, Kanada, İsrail, İngiltere, Norveç, Hollanda, Japonya gibi ülkeler var.

İKİ TÜRK PİLOTU F35 EĞİTİMİ İÇİN ARİZONA'DA

Aslında iki F35, 21 Haziran'da Teksas'ta düzenlenen bir törenle Türkiye'ye verildi. İki Türk pilot da uçakların kullanımı üzerine eğitim almak için ABD'ye gitti. Uçaklar şimdilik sadece eğitim amacıyla kullanılıyor, ABD'den çıkarılamıyor. Eğitim Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde sürüyor. Takvime göre teslimatın en erken gelecek sene Kasım'da yapılması bekleniyordu. İlk partide 14 uçağın teslim edilmesi, 2022'nin sonunda da sayının 30'a ulaşması bekleniyordu. Lockeed Martin daha önce yaptığı açıklamada, Pentagon raporu çıkana ve nihai karar alınana kadar eğitime ve teslimata devam edileceğini açıklamıştı. CEO Bruce Tanner, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “Hükümet bize hayır diyene kadar uçakları vermeyi sürdüreceğiz” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Satışın iptal edilmesi durumunda uluslararası tahkime gideriz” ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 07:36
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