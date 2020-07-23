Trump'ın eski avukatı Michael Cohen tekrar ev hapsine dönecek

NEW YORK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan, ancak şartları ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cezaevine konulan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in yeniden ev hapsine dönmesine hükmedildi.

Cohen'in avukatı tarafından açılan davanın duruşmasında Federal hakim Alvin Hellerstein, ABD Adalet Bakanlığının Michael Cohen'e misilleme yaptığını düşündüğünü belirterek, tekrar ev hapsine çıkarılmasına karar verdi.

Hellerstein, medyaya konuşmaması için Cohen'den imzalaması istenen şartlar konusunda da "21 yıllık hakimlik hayatımda böyle bir madde görmedim" ifadesini kullanarak, bunun ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu kaydetti.

Cohen'in yarın tekrar ev hapsine döneceği bildirildi.

- Kovid-19 salgını nedeniyle ev hapsine çıkarılmıştı

Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlarından 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen Michael Cohen, Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye girmişti.

53 yaşındaki Cohen'in cezasının Kasım 2021'de biteceği ifade edilmişti. Ancak Cohen, tutuklu bulunduğu hapishanede görülen Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl 21 Nisan'da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere salıverilmişti.

Manhattan'da ev hapsindeyken hapishaneden erken salınma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 9 Temmuz'da yeniden gözaltına alınan Cohen, Otisville Cezaevine gönderilmişti.

Michael Cohen'in Trump ile ilişkilerini anlatan bir kitap yazma planı bulunduğu, bu nedenle Adalet Bakanlığının misillemesine uğradığı iddiaları haberlere yansımıştı.