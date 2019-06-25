0553 313 94 23

Trump’ın damadı Kushner, Filistinlilere seslendi: “Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi”

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Filistin Barışı ile ilgili ABD’nin hazırladığı planın ekonomik kısmını Bahreyn’de açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 21:20
Trump’ın damadı Kushner, Filistinlilere seslendi: “Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi”

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Filistin Barışı ile ilgili ABD’nin hazırladığı planın ekonomik kısmını Bahreyn’de açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Bahreyn’in başkenti Manama’da Filistin ekonomisi üzerine düzenlenen ‘Barış ve Refah Çalıştayı’nda ülkesinin hazırladığı planı açıkladı.Programda yaptığı konuşmada öncelikle Arap dünyasının liderlerine katkılarından dolayı teşekkür eden Kushner, “Ayrıca Başkan Trump’a da vizyonu, liderliği ve Ortadoğu’ya ve tüm dünyaya barış getirme konusuna bağlılığı sebebi ile teşekkür etmek istiyorum” dedi.



“Doğru plana ve doğru çevreye ihtiyacımız var”


Programa katılan herkesi problemler konusunda çözüm arayan ve İsrail-Filistin çatışmasının bitmesini isteyen kişiler olarak tanımlayan Kushner, “Doğru plana ve doğru çevreye ihtiyacımız var. Umut, bu fikirleri özgürce tartışmak ve bu vizyonu küresel bir plan olarak sonlandırmak” diye konuştu. Kushner, dünyanın pek çok yerinden liderin, uzmanın ve yatırımcının doğru konseptin oluşturulması halinde Filistinlilere yardım etmek niyetinde olduğunu savundu. Filistinlilerin uzun zamandır geçmiş sistemlerin yetersizlikleri tarafından kuşatıldığını belirten Kushner, “Barış ve refah vizyonu, daha parlak ve umut dolu bir gelecek için oluşturulan modern bir sistem. Barış ile neyin olabileceğini gösteren bir vizyon. Bugün politik meselelerle ilgili konuşmayacağız, doğru zamanda onları da konuşacağız. Amaç zorlukları yeniden düşünmektir” diyerek Filistinlilerin hali hazırda dünyanın en büyük bağış fonu alıcılarından biri olduğunu söyledi.



“Bu, yüzyılın anlaşması değil”


Başdanışman, Filistin halkına hitaben, “Başkan Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizin için” değerlendirmesinde bulundu. Herkesin ‘yüzyılın anlaşması’ dediği barış planı için ise Kushner, “Bu, yüzyılın anlaşması değil ancak liderlerin sürdürmeye cesareti varsa, yüzyılın fırsatı” tanımlamasını yaptı.



Kushner hazırladıkları planın ise Filistinlilerin gayri safi milli hasılasını 10 yılda ikiye katlamayı, bir milyondan fazla iş oluşturmaya ve yoksulluk oranını yüzde 50 oranında azaltmayı içerdiğini savundu. Ayrıca planın ekonomik bölümünün önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım içerdiğini söyledi.



Bahreyn’de düzenlenen ‘Refah ve Barış Çalıştayı’na ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin başkanlık ediyor. Heyette ayrıca başdanışman Jared Kushner, İran Özel Temsilcisi Brian Hook ve Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Kevin Hassett de yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İran ile savaş istemiyoruz"
    1. "İran ile savaş istemiyoruz"
    2. Çipras'tan Başkan Erdoğan'a küstah cevap
    3. Ukrayna AKPM'deki çalışmalarını askıya..
    4. Trump'tan "İran konusunda çıkış..
    5. Erzurum'da tarihi ev yandı
    6. Zarif'ten "Bolton savaş komplosu..
    7. Bahreyn'deki çalıştay Tel Aviv'de..
    8. Yürek burkan çağrı: Cumhurbaşkanım..
    9. Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı..
    10. İran’dan ABD’ye uyarı:” Tacizler devam..
    11. Irak'tan İngiltere'ye "bölgedeki..
    12. Sivas'ta itfaiyeden yılan operasyonu
    13. Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ..
    14. Akıncı Üssü davası
    15. Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde..
    16. Manuş Baba kimdir? Manuş baba'nın..
    17. İbne sevici solak medya duyurdu:..
    18. THY'nin ilk Dreamliner uçağının adı ne..
    19. Çipras’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    20. Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı
    21. Ruhani'den "nükleer anlaşmayı yeniden..
    22. Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon..
    23. Kamerun galibiyetle başladı
    24. Emekli ve memura Temmuz zammı ne kadar..
    25. Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
    26. Kuşadası’nda 18’i çocuk 38 kaçak..
    27. Eskişehirspor'a puan silme cezası..
    28. Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6..
    29. Bedelli askerlik başvurular ne zaman..
    30. KKTC’de çöp eve belediye..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı