Trump'ın başına ödül koydular! Verecekleri parayı açıkladılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak’ta faaliyet gösteren İran destekli “Irak’ta İslami Direniş” adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik tehdit içeren bir açıklama yayımladı. Grup, Trump’ı hedef alan eylem için 10 milyon dolar ödül vadettiğini duyurdu.
Irak’ta İslami Direniş” adlı grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump hedef alındı.
Açıklamada, Trump’a yönelik suikast tehdidi niteliğinde ifadeler kullanıldı.
10 MİLYON DOLAR ÖDÜL İDDİASI
Grup, Trump’ı öldüren kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini ileri sürdü.
Söz konusu ödülün, grubun destekçilerinden toplanan bağışlarla karşılanacağı belirtildi.
ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Açıklamanın, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği ABD’deki temasları sırasında yapılması dikkat çekti.
Söz konusu tehdit, Washington-Bağdat hattındaki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde geldi.
BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR
İran destekli gruptan gelen açıklama, ABD ile İran destekli yapılar arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir sürece denk geldi.
Bölgede yaşanan son gelişmeler, Irak’taki milis grupların tutumunu ve ABD’ye yönelik tehditleri yeniden gündeme taşıdı.
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