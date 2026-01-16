  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ ulusal güvenliğin anahtarı İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu! Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm Abdest alacak suları bile yok Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!
Dünya Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.

ABD'de yapılan bir ankete göre kamuoyunun yüzde 62'si, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşmak için başkanlık yetkisini kullanırken "çok ileri gittiğini" düşünüyor.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı ankette, 1203 ABD'liye Trump'ın politikaları ve ikinci dönem performansına
ilişkin görüşleri soruldu.

 

Katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın hedeflerine ulaşmak için başkanlık yetkisini kullanmakta "çok ileri gittiğini" ifade ederken yüzde 28'i Trump'ın "yerinde hareket ettiğini",
yüzde 9'u ise "yeteri kadar ileri gitmediğini" kaydetti.

Benzer şekilde katılımcıların yüzde 58'i Trump'ın yabancı ülkelere yönelik tarife uygulamalarında, yüzde 51'i ise ABD'de yaşayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik politikalarında başkanlık yetkisini aştığını dile getirdi.

Ankette ayrıca, katılımcıların yüzde 47'si ABD Başkanı'nın "yanlış önceliklere" odaklandığı görüşünü paylaşırken yüzde 21'i ise karşıt görüş bildirdi.

 

Katılımcıların yüzde 40'ı Trump'ın ikinci döneminde "berbat" bir başkan olduğunu düşünürken yüzde 15'i ise "harika" bir lider olduğu yönünde
değerlendirmede bulundu.

Trump'ın ikinci kez başkanlık görevini devraldığı Ocak 2025'ten beri ülkenin ve ulusal ekonominin durumu sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 53'ü her ikisinin de daha da
kötüleştiğini aktardı.

 

Katılımcıların yüzde 30'u ülkenin, yüzde 29'u ekonomik şartların daha iyiye gittiğini belirtirken bireysel ve ekonomik koşullar sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 25'i bu süre
zarfında kendisi ve ailesinin daha iyi şartlarda yaşadığını, yüzde 23'ü de kişisel ekonomisinin daha da iyileştiğini kaydetti.

Trump'ın göçmenlik ve sınır güvenliğine yönelik politikalarını değerlendiren katılımcıların görüşleri az bir farkla ikiye ayrıldı. Katılımcıların
yüzde 45'i bu politikaları desteklerken yüzde 42 oranında katılımcı ise karşıt görüş bildirdi.

Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu!
Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu!

Dünya

Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu!

Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'
Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'

Dünya

Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'

Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor
Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor

Avrupa

Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor

İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi
İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi

Gündem

İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23