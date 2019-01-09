Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar başladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hükümeti kapatmasına kızan bir grup aktivist, Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenledi.09 Ocak 2019 Çarşamba 14:45
ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika krizi sebebi ile hükümeti kapatmasını eleştiren aktivist gruplar Beyaz Saray önünde protesto gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar sebebi ile yaşanan bütçe krizi sonucu hükümetin kapatılmasını protesto eden aktivistler, ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray önünde toplandı.
"Sahte kriz, duvara hayır”
Yaşanan krizin yapay olduğunu ve Trump’ın duvar için istenen bütçenin onaylanması konusunda krizi kullandığını belirten aktivistler, Beyaz Saray'ın önüne mumlarla "Sahte kriz, duvara hayır” sloganını yazdı.
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