Trump'a suikast sürpriz olmadı! O isim, "Bütün hesapları bozar" diyerek dikkat çeken detayı açıkladı

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin sürpriz olmadığını belirtti. Tayiz, Trump'ın başkan seçilmesinin küresel planları bozacağını vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar hayatta kalabilirse aday olabileceğini belirtmeyen yorumcu yoktur herhalde. Ben katıldığım programların çoğunda bu değerlendirmeleri işittim. Ayrıca Trump'ın akıbetinin Kennedy'ye benzeyeceğini ifade eden onlarca makale ve yorum var. Trump'a yönelik suikast girişiminin sürpriz olmadığı açık.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, eski Başkan'ın mitingde konuştuğu sırada tüfekli bir adamın yakınlardaki bir binanın çatısına çıktığını gördüğünü belirtti.

Görgü tanığı, polisi uyardığını ancak tepki vermediklerini, yaklaşık 2 dakika sonra da çatıdaki kişinin ateş açtığını söyledi.

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Sadece bir görgü tanığı da yok, çok sayıda görgü tanığı var. Tüfekli birinin çatıya yerleştiğini gören ve Trump konuşma yaptığı sırada eliyle saldırganı işaret eden tanıklar bulunuyor.

Trump'ın konuşma yaptığı kürsüyle suikastçının yerleştiği çatı arasında mesafe de sadece 150 metre. Suikastçı beş el ateş ettikten sonra ancak müdahale ediliyor. En iyi suikastçı ölü suikastçıdır, misali. Suikastçı ölü ele geçiriliyor.

Kurşun Trump'ın kulağına isabet ediyor, izleyicilerden biri ölürken, ikisi de ağır yaralanıyor.

Olay yerinde Trump'ın değil de daha çok suikastçının güvenliğinin alındığına ilişkin bir izlenim söz konusu. Gizli servis nişancılarının olması gereken çatıya nedense suikastçı yerleşmiş!

Sonuç: Trump'ı el birliğiyle Kasım seçimlerine yetişmeden ortadan kaldırmak istediler fakat başaramadılar. Amerikan medyasında olaya ilişkin yapılan "gösteri", "sahneleme" "tiyatro" yorumları olsa olsa başarısız suikast girişimini kasıtlı olarak karartma taktiği olabilir.

Suikastın sebebiyle ilgili de birçok değerlendirme yapılabilir. En akla yatkını olanı NATO üzerinden Rusya'ya yönelik adım adım geliştirilmek istenen ve planlanan büyük savaş. 3. Dünya savaşına doğru adım adım ilerlerken Trump'ın başkan seçilmesi bu hesapları bozar. Trump, seçimlere katılır ve kazanırsa bu küresel planlar çöpe gidebilir. Soruşturma ve açılan davalarla adaylığını engelleyemedikleri Trump'ı suikastla durdurmaya çalıştılar. Görünen bu!"