  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üzerine inşaat vinci düşen tren devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…” Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar!
Dünya Trump'a "pedofili koruyucusu" dedi! Fabrika işçisine kesilen ceza belli oldu
Dünya

Trump'a "pedofili koruyucusu" dedi! Fabrika işçisine kesilen ceza belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'a "pedofili koruyucusu" dedi! Fabrika işçisine kesilen ceza belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a "pedofili koruyucusu" şeklinde bağıran fabrika çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'a, Michigan eyaletinde bir otomobil fabrikasını ziyareti sırasında, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davası nedeniyle hakaret eden işçi, görevden uzaklaştırıldı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump, Michigan eyaletinin Detroit kentindeki bir otomobil fabrikasını ziyaret etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Trump'ın, Epstein davasına atıfta bulunarak kendisine "pedofili koruyucusu" şeklinde bağıran fabrika çalışanına el hareketi ve küfürlü ifadelerle karşılık verdiği görülüyor.

TJ Sabula isimli işçi, olayın ardından yaptığı açıklamada, Trump'a bağıran kişinin kendisi olduğunu ve olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işten geçici olarak uzaklaştırıldığını belirtti.

 

Protestosunun amacının Epstein davasının "ele alınış" biçimine dikkati çekmek olduğunu söyleyen Sabula, Trump'ı açıkça hedef aldığı için ise pişmanlık duymadığını dile getirdi.

Öte yandan, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir deli, öfke nöbeti içinde küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip
Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip

Dünya

Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip

Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir
Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir

Dünya

Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir

Rusya'dan Trump'a yeşil ışık
Rusya'dan Trump'a yeşil ışık

Dünya

Rusya'dan Trump'a yeşil ışık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23